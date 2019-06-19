Россия сформировала делегацию в ПАСЕРИА Новости 10:20

Мы сегодня приняли решение о формировании делегации. Государственная дума свою часть делегации сформировала. Со своей стороны мы сделали все, чтобы диалог состоялся. Мы выступаем за равенство всех национальных делегаций.

Совфед и Госдума сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В ее состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов. Частью делегации, представляющей Совфед, будет руководить первый замглавы международного комитета, экс-посол в США Сергей Кисляк.

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