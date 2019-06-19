Политика
Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕГазета.Ru 13:18
На заседании Комитета министров Совет Европы 39 из 47 делегатов высказались за необходимость участия российской делегации в работе ПАСЕ. Россия сформировала делегацию для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Мы сегодня приняли решение о формировании делегации. Государственная дума свою часть делегации сформировала. Со своей стороны мы сделали все, чтобы диалог состоялся. Мы выступаем за равенство всех национальных делегаций.
— Вячеслав Володин, российский политикDaily Storm 10:08
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