Политика
Россия считает США могильщиками ДРСМДГазета.Ru 08:07
Российская сторона назвала США "могильщиками" ДРСМД. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Вашингтон несет единоличную ответственность за разрыв договора, и возлагать ее на Россию "некорректно".
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Футбол
Стартовала продажа билетов на матч России и Казахстана
Матч между Россией и Казахстаном пройдет 9 сентября в Калининграде.
Обновлено в 09:49
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Происшествия
Президент Египта назвал взрыв в Каире терактом
Обновлено в 10:53
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Авто
Audi в тизере анонсировала выход новых моделей RS
Под капотом нового авто будет спрятан 2,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощгостью 400 л.с. Учитывая, что RS7 Sportback был впервые сфотографирован еще в ноябре 2017 года, то можно сказать, что нам скоро покажут 4-дверного конкурента купе Mercedes-AMG GT.
Обновлено в 10:38
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном сотрудничество после Brexit
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух стран после выхода Британии из Европейского союза.
Обновлено в 13:09
Технологии
В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей
"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Экономика
Плавучий док для атомных ледоколов могут построить в Крыму
Обновлено в 03:57
Футбол
Сорвавший сделку с «МЮ» Дибала проходит медосмотр в «Ювентусе»
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21
21-летний Патрик Крузиус в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Экономика
Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции
Китайские государственные компании полностью прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 06:37
Общество
В Гонконге демонстранты призвали к всеобщей забастовке
В Гонконге участники акции протеста против поправок к закону об экстрадиции призвали к всеобщей забастовке.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Трём фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ продлён арест
Московский гарнизонный военный суд продлил арест трём фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ на три месяца.
Обновлено в 12:27
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о разводе Анны Банщиковой с мужем-адвокатом
СМИ сообщили о разводе актрисы Анны Банщиковой и адвоката Всеволода Шаханова.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Житель Нижнего Тагила прострелил из пневматики голову ребенку
Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, мужчина стрелял по банкам из винтовки недалеко от тарзанки, где играли дети.
Обновлено в 08:04
Происшествия
СК начал проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 19:25
Финансы
Курс евро поднялся до 73 рублей
В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:34
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Москве арестовали более 100 участников митингов 27 июля и 3 августа
Московские суды отправили под арест более 20 участников несогласованной со столичными властями протестной акции, которая прошла 3 августа.
Обновлено в 11:52
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Подросток выхватил у матери ребенка и бросил с десятого этажа
В лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн 17-летний подросток скинул шестилетнего мальчика со смотровой площадки на десятом этаже.
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43