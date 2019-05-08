Политика
Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПДРИА Новости 12:01
Москва с пониманием относится к решению властей Ирана частично приостановить выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, говорится в комментарии МИД России.
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Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Экономика
Преодоление и рывок. Когда вновь подорожает Bitcoin
Если первая криптовалюта сможет удержаться выше ценовой отметки в $5 687 долларов, то она может преодолеть показатель в $6 000, считает Омкар Годбоул.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Эмери четвертый раз вышел в финал Лиги Европы
Унай Эмери в Лиге Европы: 2014 - финал и 2015 - финал и 2016 - финал и 2019 - финал и ❓# ЛигаЭмери pic.twitter.com / h0YUrkJMC6 UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 9 мая 2019 г.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Главред Mash подтвердил обыски в редакции
Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
WSJ: США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями
Соединенные Штаты разработали специальную высокоточную ракету R9X, которая может поражать цель выбрасывающимися лезвиями.
Обновлено в 12:10
Космос
Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин
Обновлено вчера в 01:02
Происшествия
«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100
Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
Обновлено в 16:56
Здоровье
Названы первые симптомы появления опухоли мозга
Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Большие планы: Анна Хилькевич призналась, что мечтает о пятерых детях
Анна Хилькевич вместе с семьей проводит майские праздники в Дубае и с удовольствием делится живописными фотографиями из отпуска.
Обновлено в 11:50
Экономика
Самозанятыми зарегистрировались более 80 тыс. человек
Более 80 тыс. человек официально зарегистрировались на сегодняшний день в качестве самозанятых, сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Обновлено вчера в 09:42
Футбол
Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину
Обновлено в 11:41
Хоккей
Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Кино
В российский прокат выходит военная драма «Братство» Павла Лунгина
Сам Лунгин говорил, что тема фильма "Братство" - "непарадный героизм".
Обновлено в 17:02
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Шоу-бизнес
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Журналист и публицист Александр Невзоров в своем Instagram-аккаунте отреагировал на смерть Сергея Доренко.
Обновлено в 17:18
Культура
На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»
Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон
Обновлено в 12:53
Общество
В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев
Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Хилари Дафф объявила о помолвке
Дафф и Кома, 31-летний музыкант, встречались несколько месяцев, расстались в марте 2017, однако затем снова воссоединились – и с тех пор уже неразлучны.
Обновлено в 17:04
Авто
Dyson запатентовал внешность нового электрокара
Новые патенты Dyson показывают не что иное, как полное переосмысление представлений о конструкции и конструировании больших электрокаров.
Обновлено в 06:47