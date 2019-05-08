Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПДРИА Новости 12:01

Москва с пониманием относится к решению властей Ирана частично приостановить выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, говорится в комментарии МИД России.

Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПД

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