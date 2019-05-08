Политика
Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПДРИА Новости 12:01
Москва с пониманием относится к решению властей Ирана частично приостановить выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, говорится в комментарии МИД России.
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Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Наука
Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко
Обновлено в 13:42
Общество
В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев
Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Происшествия
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
Обновлено в 15:45
Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Экс-президент Бразилии Темер сдался полиции
Бывший президент Бразилии Мишел Темер в четверг прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции в Сан-Паулу после решения суда вернуть его под стражу, сообщает канал Globo.
Обновлено в 14:21
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Пять человек госпитализированы после грозы и сильного ветра в Москве
Пять человек обратились к медикам и были госпитализированы в результате непогоды в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено в 13:04
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Космос
Что произойдет, если все жители планеты прыгнут одновременно - ученые знают ответ
Если 7,2 миллиарда людей в назначенное время одновременно прыгнут, ничего особенного не произойдет.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл получил первые подарки
6 мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями.
Обновлено в 13:37
Общество
Над Москвой прогремел салют Победы
Обновлено в 15:40
Общество
В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек
По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено в 14:05
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Политика
Лидер венгерской партии заявил о поддержке автономии Закарпатья
Лидер венгерской правой партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил с частным визитом Береговский район Закарпатской области.
Обновлено в 13:16
Общество
В Новосибирске открыли памятник Сталину
Памятник Сталину установили на территории Обкома КПРФ на улице Большевистской, 29.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»
Президент Владимир Путин в пятый раз принимает участие в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 08:07
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Хилари Дафф выходит замуж за отца своей дочери спустя 2 года после начала отношений
Певица и композитор познакомились еще в 2015-м, но стали парой в начале 2017-го.
Обновлено в 15:16
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Политика
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Политика
В Крыму разгромили памятник фронтовикам-крымским татарам
В крымском селе Орловка неустановленные лица разбили мемориальные плиты с фамилиями местных жителей – крымских татар, погибших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58