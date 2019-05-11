Политика
Россия с помощью санкций получила рычаг влияния на экономику УкраиныRuNews24.ru 02:58
В минувшем апреле правительства РФ и Украины «обменялись любезностями», расширив перечень санкций друг против друга. В частности, Москва теперь разрешает поставлять нефтепродукты в Украину только по специальным разрешениям.
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Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»
В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Энергетика
В Белоруссии увеличили цены на топливо
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются с 12 мая на 1 белорусскую копейку ($0,0048) на фоне повышения стоимости российской нефти, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 13:27
Футбол
«Ростов-Дон» вышел в финал женской гандбольной Лиги чемпионов
Обновлено в 13:49
Культура
Умер актёр Клемент фон Франкенштейн
Британский актёр Клемент фон Франкенштейн скончался на 75-м году жизни.
Обновлено в 13:14
Игры
На Е3 покажут Stronghold Next
Какое имя получил новый проект, мы узнаем только на Е3. Известно лишь, что это не будет Stronghold 4, ведь сеттинг у игры совершенно новый.
Обновлено в 11:08
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети
Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО
Обновлено в 13:01
Политика
В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая
У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая впервые раскрыла причины развода с Сергеем Михеевым
В беседе с Лерой Кудрявцевой спортсменка впервые откровенно рассказала о разводе со своим первым мужем Сергеем Михеевым.
Обновлено в 12:43
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
В Лион, чтобы возглавить манифестантов, прибыл один из самых знаменитых "желтых жилетов" - Жером Родризес, пострадавший весной во время одной из манифестаций в Париже - у него тяжелая травма глаза от резиновой пули.
Обновлено в 07:45
Хоккей
Владимир Путин свалился на ковер, играя в хоккей
Обновлено вчера в 15:58
Космос
Наша история записана в звездах
Благодаря ALMA впервые было обнаружено распределение AlO вокруг молодой звезды.
Обновлено в 04:23
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Армия Сирии ликвидировала более 40 террористов в провинции Хама
Сирийские военные уничтожили на севере провинции Хама более 40 участников запрещенной в России экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра».
Обновлено в 02:18
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Происшествия
На Бухарестской улице произошла массовая авария, есть пострадавшие
Во второй половине дня субботы, 11 мая, на Бухарестской улице произошла дорожная авария с участием общественного транспорта.
Обновлено в 12:35
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Хоккей
Сборная Германии переиграла британцев на старте ЧМ
Хоккеисты сборной Германии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира переиграли команду Великобритании.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов
Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Гаджеты
Нетипичный троллинг. Google с выдумкой подошла к рекламному сражению с Apple
Если посмотреть внимательнее, можно увидеть, что изображение на плакате Google гораздо светлее, что намекает на лучшие фотовозможности Pixel 3a при плохом освещении.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Политика
Гройсман раскрыл секрет своего похудения
Обновлено в 04:40