Россия с помощью санкций получила рычаг влияния на экономику УкраиныRuNews24.ru 02:58

В минувшем апреле правительства РФ и Украины «обменялись любезностями», расширив перечень санкций друг против друга. В частности, Москва теперь разрешает поставлять нефтепродукты в Украину только по специальным разрешениям.

Россия с помощью санкций получила рычаг влияния на экономику Украины

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