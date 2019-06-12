Сборная России по футболу одержала победу над сборной КипраNewInform вчера в 17:20

Сборная России одержала победу над национальной командой Кипра в отборочном матче Евро-2020. Счет в игре открыл Алексей Ионов с паса Романа Зобнина (1:0). Россияне также заработали две желтые карточки, Александр Головин и Федор Кудряшов оба грубо сыграли против соперника.

Сборная России по футболу одержала победу над сборной Кипра

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