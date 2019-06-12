Футбол

Сборная России по футболу одержала победу над сборной КипраNewInform вчера в 17:20

Россия — Кипр
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
63′
71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
78′
81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
90′+2′
Сборная России одержала победу над национальной командой Кипра в отборочном матче Евро-2020. Счет в игре открыл Алексей Ионов с паса Романа Зобнина (1:0). Россияне также заработали две желтые карточки, Александр Головин и Федор Кудряшов оба грубо сыграли против соперника.
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