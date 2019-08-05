Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

Объем поставок уменьшился на 85,3% по сравнению с июнем 2018 года — с 750 тыс. тонн до 129,3 тыс. тонн. В целом за шесть месяцев 2019 года экспорт угля сократился на 11,1% — до 4,9 млн тонн, хотя с января по май поставки этого энергоносителя на Украину росли.

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