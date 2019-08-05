По данным Белстата, в 2018 году экспорт каменного угля на Украину увеличился в 946 раз, до 588,5 тыс. тонн, импорт из России вырос вдвое. За первое полугодие этого года экспорт российского угля в Белоруссию, по данным ЦДУ ТЭКа, вырос в 4,5 раза, до 951,3 тыс. тонн.

с чего всё началось

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз. Однако говорить о масштабном падении угольного экспорта из России на Украину пока говорить рано, отмечает издание. Дело в том, что часть поставок пошла через Беларусь.

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