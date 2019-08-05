Экономика
Россия резко снизила поставки угля на УкраинуРоссийская газета 04:10
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз. Однако говорить о масштабном падении угольного экспорта из России на Украину пока говорить рано, отмечает издание. Дело в том, что часть поставок пошла через Беларусь.
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
По данным Белстата, в 2018 году экспорт каменного угля на Украину увеличился в 946 раз, до 588,5 тыс. тонн, импорт из России вырос вдвое. За первое полугодие этого года экспорт российского угля в Белоруссию, по данным ЦДУ ТЭКа, вырос в 4,5 раза, до 951,3 тыс. тонн.Коммерсантъвчера в 18:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Гаджеты
Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI
Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
Шюррле попал в заявку «Спартака» на матч с «Туном» в ЛЕ
Стала известна заявка московского «Спартака» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
Обновлено в 11:16
Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
«Тампа-Бэй» подписала контракт с Шаттенкирком
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Футбол
Халк оценил трансфер Малкома в «Зенит»
Бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк заявил, что Малком сделал правильный выбор, перейдя в петербургский клуб и пожелал ему удачи.
Обновлено в 11:28
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Наука
Климатические мигранты: новое великое переселение народов
Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении Малкома
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал заявление по поводу материалов в иностранных СМИ, в которых болельщики российской команды обвинялись в расизме в адрес бразильского форварда Малкома — новичка сине-бело-голубых.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Антинейтрино помогут ООН искать утечки «оружейного» плутония
Американские физики создали технологию, позволяющую оценить количество плутония внутри атомного реактора или отработанного ядерного топлива, не прикасаясь к ним.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов признался, что их с женой чувства остыли
Несколько месяцев назад солист группы "Иванушки International" рассказал, что взял паузу в отношениях с женой, но продолжает общаться с детьми.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Москве арестовали более 100 человек за митинги 27 июля и 3 августа
Московские суды отправили под арест более 20 участников несогласованной со столичными властями протестной акции, которая прошла 3 августа.
Обновлено в 11:28
Политика
YouTube обвинили в блокировке трансляций митинга 3 августа в пользу антироссийских каналов
Журналист Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури сообщили о блокировках их трансляции на YouTube во время несогласованного митинга в Москве 3 августа.
Обновлено в 09:27
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля. Курс евро увеличился на 14 копеек и составил 72,62 рубля.
Обновлено в 03:11
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД
Президент дал поручение Минобороны, МИД России и СВР тщательно наблюдать за шагами, которые предпринимают США по разработке ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В автомобиль мэра Екатеринбурга въехал грузовик
Автомобиль мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 10:18
Политика
Российский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя Демократической партии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В челябинской «Пятерочке» обрушилась бетонная плита
Обновлено в 10:50
Экономика
Bloomberg: Пекин запретил госкомпаниям закупать сельхозпродукцию США
Временный запрет на закупку госкомпаниями Китая сельскохозяйственных товаров, произведенных в США, ввело правительство КНР, 5 августа сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Эрдоган: Турция начнёт операцию на востоке Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.
Обновлено вчера в 12:43
Здоровье
Новая медицинская процедура отсрочит менопаузу на 20 лет
В Великобритании специалисты по ЭКО начали предоставлять женщинам процедуру, которая способна отсрочить менопаузу.
Обновлено в 08:22