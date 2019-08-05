Экономика
Россия резко снизила поставки угля на УкраинуРоссийская газета 04:10
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз. Однако говорить о масштабном падении угольного экспорта из России на Украину пока говорить рано, отмечает издание. Дело в том, что часть поставок пошла через Беларусь.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Футбол
Соперник «Краснодара» «Порту» усилил состав колумбийским хавбеком
Напомним, "Порту" встретится с "Краснодаром" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, ударившего омоновца на стадионе
Задержан мужчина, ударивший сотрудника ОМОНа во время субботнего футбольного матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе в Петербурге, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась
Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га.
Обновлено в 03:14
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика
Суд в Киеве открыл производство из-за запрета Компартии
Окружной административный суд Киева открыл производство по рассмотрению иска лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко к Минюсту страны из-за запрета деятельности политической силы.
Обновлено в 05:04
Политика
В США назвали дату вступления в силу новых санкций против России
Новый пакет американских санкций против России вступит в силу 26 августа.
Обновлено в 03:56
Политика
Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее
Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Футбол
Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ начнется в 13:00
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:33
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Обновлено вчера в 15:13
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Общество
Москвичам пообещали потепление до 25 градусов
Синоптики пообещали москвичам, что летнее тепло вернется в столицу к четвергу, 8 августа.
Обновлено в 03:13
Недвижимость
Сбербанк повысил по страховке возраст ипотечного заемщика до 60–65 лет
По словам старшего вице-президента банка Натальи Алымовой, в Сбербанке растет доля клиентов старшего возраста, которые пользуются различными продуктами и сервисами кредитной организации.
Обновлено в 03:22
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала Дженнифер Лопес ведьмой
Среди прочих знаменитостей, на концерте легендарной Джей Ло отметилась и Ольга Бузова.
Обновлено в 01:00
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Политика
Иран планирует выйти из ядерной сделки
Стоит отметить, что в субботу, 3 августа, глава МИД заявлял о том, что Иран планирует предпринять дополнительные меры в отношении ядерной сделки.
Обновлено в 04:29
Технологии
О чем говорят эмоции на уроках, рассказали эксперты
Технологический прогресс, по словам эксперта, позволяет анализировать не только сухую статистику о занятиях, но и, например, видеозаписи с уроков.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Краснодаре 5 полицейских идут под суд за вымогательства и избиения
В Краснодаре пять экс-полицейских из отдела по борьбе с наркотиками предстанут перед судом за избиения и вымогательства.
Обновлено в 05:26
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39