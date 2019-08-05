Экономика

Россия резко снизила поставки угля на УкраинуРоссийская газета 04:10

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз. Однако говорить о масштабном падении угольного экспорта из России на Украину пока говорить рано, отмечает издание. Дело в том, что часть поставок пошла через Беларусь.
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с чего всё началось

Поставкам угля на Украину разрешили упасть

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:34

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Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%

Коммерсантъ05:58

СМИ: поставки угля из России на Украину упали на 85%

Московский Комсомолец02:25

«Ъ»: экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%

ТАСС04:26

Россия резко снизила поставки угля на Украину

Российская газета04:10

Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ

Газета.Ru03:18

Поставки российского угля на Украину сократились на 85 процентов, пишут СМИ

РИА Новости02:39

«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%

RT на русском04:54
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