Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз. Однако говорить о масштабном падении угольного экспорта из России на Украину пока говорить рано, отмечает издание. Дело в том, что часть поставок пошла через Беларусь.

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