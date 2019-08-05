Экономика
Россия резко снизила поставки угля на УкраинуРоссийская газета 04:10
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз. Однако говорить о масштабном падении угольного экспорта из России на Украину пока говорить рано, отмечает издание. Дело в том, что часть поставок пошла через Беларусь.
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с чего всё началось
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:34
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