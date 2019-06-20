Финансы
Россия решила выйти на рынок евробондов во второй раз с начала годаРБК 06:45
В марте Минфин разместил долларовые евробонды с погашением в 2035 году и доразместил евробонды в евро с погашением в 2025 году, на $3 млрд и €750 млн соответственно.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Экономика
Путин ответил на вопрос пожарного о зарплате 12 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос пожарного о низкой зарплате.
Обновлено в 05:24
Гаджеты
«Связной»: Lenovo стали самыми популярными ноутбуками весны в России
Объединённая компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи ноутбуков на российском рынке в период с марта по май 2019 года и выяснила, какие «мобильные» компьютеры пользовались популярностью у россиян этой весной.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова
Обновлено в 04:27
ЖКХ
После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ
Во время прямой линии с президентом были обнародованы фотографии неубранных мусорных контейнеров в Верхней Салде.
Обновлено в 07:05
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Оскар Кучера объяснил, почему его супруга будет рожать в Майами
Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.
Обновлено в 05:39
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил
Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками
Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован сын Гуфа и Айзы
Предпринимательница Айза Анохина рассказала об экстренной госпитализации своего сына Сэма, рожденного в браке с рэпером Гуфом.
Обновлено в 04:37
Политика
Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“»
Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
Обновлено в 06:47
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу
Пропавшая несколько дней назад спортсменка Елена Рухляда найдена живой в лесу под Новосибирском.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье начали вывозить косаток и белух
В бухте Средней, где находится так называемая "китовая тюрьма", косаток и белух начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин ответил на вопрос 15-летней блогерши про мусор
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мусорная реформа должна быть решена оперативно.
Обновлено в 06:18
Технологии
Мобильный интернет-трафик в России бьет рекорды
Пользователи мобильного интернета за первые три месяца 2019 года скачали и передали 3,3 млрд Гб, превысив при этом аналогичные данные 2018 года в полтора раза, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минкомсвязи.
Обновлено в 06:13
Технологии
Роскомнадзор создаст систему контроля за онлайн-кинотеатрами
Проект технического задания предполагает создание автоматизированной системы контроля над выполнением владельцами аудиовизуальных сервисов требований по статье 10.5 закона «Об информации».
Обновлено в 03:09
Общество
Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты
В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее.
Обновлено в 05:43
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Политика
В крушении «Боинга» MH17 в Донбассе обвинили Игоря Стрелкова
Объединенная следственная группа (JIT), проводившая расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, объявила официальные выводы своих следователей.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Катрин Асси прокомментировала роман с мужем Екатерины Климовой
Напомним, накануне, мужу Екатерины Климовой Геле Месхи приписали роман с Катрин, в качестве доказательства опубликовав фотографии объятий Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале, прошедшем в столице этой весной.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский подписал первый закон
Глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому со словами: «Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни».
Обновлено в 06:54
Политика
Бывший глава Интерпола признался в получении взяток
Бывший глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток.
Обновлено в 05:14