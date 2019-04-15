Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНРLenta.ru вчера в 13:41

Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет.

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в российских госструктурах.

Происшествия Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП.

Политика Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.

Общество Посетители вновь смогут посетить Мавзолей Ленина Мавзолей Ленина на Красной площади в центре Москвы в среду вновь откроется для посетителей после двухмесячных профилактических работ.

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Технологии Медведев призвал к сотрудничеству крупный бизнес и стартапы Создать в стране самостоятельно работающую систему сотрудничества крупного бизнеса с инновационными компаниями призвал Дмитрий Медведев во время рабочей встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

Происшествия Сытина прогнали с передачи «Время покажет» Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".

Политика У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.

Футбол Ювентус — Аякс 1:2 Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Происшествия В МВД Франции рассказали о решающих минутах в спасении Нотр-Дама Судьба собора Парижской Богоматери решилась в течение считаных минут, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, чью речь транслировал телеканал BFMTV.

Политика Министры обороны США и Турции обсудили двустороннее сотрудничество Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан провёл переговоры с главой Миноборны Турции Хулуси Акаром, в рамках которых стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Армия и оружие Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле Согласно информации, опубликованной каналом «CNN», Пентагон сосредоточен на разработке решений, направленных на военное сдерживание России, Китая и Кубы, в вопросах, связанных с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро, сообщает «Газета.ру».

Интернет Мошенники устроили в Instagram фишинговую рассылку Группа мошенников устроила в социальной сети Instagram полноценную фишинговую атаку на пользователей.

Экономика Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ» Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.

Происшествия Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари проигнорировали В день пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) сигнализация о возгорании срабатывала дважды.

Хоккей Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

Политика СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.

Футбол Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.

Наука Самый мощный в мире лазер запустят в России Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) закончили сборку камеры взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.

Политика Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.