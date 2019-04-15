Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНРLenta.ru вчера в 13:41

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в российских госструктурах.
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Дмитрий Песков
Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭхо Москвы 05:24

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Песков отказался комментировать планы упростить выдачу паспортов жителям ЛНР и ДНР

Rambler News Service12:30

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Кремль отказался комментировать возможность упрощенной выдачи паспортов РФ в ДНР и ЛНР

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Коммерсантъ06:21

Российские власти намерены разрешить жителям непризнанных ДНР и ЛНР в упрощенном порядке получать гражданство России

Эхо Москвы11:13
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Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
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Политика

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Происшествия

Пожарные чудом спасли горящий Нотр-Дам от обрушения

Накануне в столице Франции загорелся легендарный собор Парижской Богоматери. В результате пожара сгорела крыша и шпиль Нотр-Дама.
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Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
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В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу

Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Технологии

«ВКонтакте» позволила добавлять ссылки в мобильные трансляции

Социальная сеть «ВКонтакте» позволила добавлять в мобильные трансляции ссылки на товары, опросы и публикации.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо

Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Футбол

Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ

Судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасевым рассудит матч 24 тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».
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Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Наука

Новое научное устройство вырабатывает электроэнергию от снега

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Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы

Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
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Спецпредставитель США по Северной Корее приедет в Россию

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн приведет в Россию, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Обновлено в 12:35
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Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
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Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
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Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения

Обновлено в 07:26
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Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Общество

Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
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Лужков отругал французов за пожар в Нотр-Дам

Обновлено в 11:45
Политика

В новый состав Рады прошли бы партии Зеленского, Бойко, Порошенко,Тимошенко и Смешко

Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населённых пунктах, подконтрольных властям, показал, что если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то 5%-ный барьер преодолели бы 6 партий.
Обновлено в 07:08
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Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
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Игры

Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине из-за местных законов

Издательство Warner Bros. отменило продажи Mortal Kombat 11 в Украине. По словам компании, такое решение принято «из-за местных законов».
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«Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери

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Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
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Политика

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Красноярске уволена избившая школьниц учительница

Обновлено в 04:52
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
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