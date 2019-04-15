Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНРLenta.ru вчера в 13:41
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в российских госструктурах.
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РБК узнал о готовности указа Путина об упрощённой выдаче паспортов РФ в Донбассе
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