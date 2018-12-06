Политика

Россия решила оставить Давос без «Русского дома»
Труд
10:04

Фонд "Росконгресс" отказался от проведения проекта "Русский дом" в Давосе из-за запрета на участие ряда российских бизнесменов в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом говорится в официальном заявлении фонда, опубликованном на его сайте.
Труд10:04
с чего всё началось
6 декабря Росконгресс сообщил
, что решил отменить проект «Русский дом» на экономическом форуме в Давосе — после отказа в участии российским бизнесменам.
BFM.ru07:32

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«Росконгресс» отменил «Русский дом» на форуме в Давосе

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«Давос — это просто капля». Росконгресс отказался от «Русского дома» на форуме

BFM.ru07:32
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
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Лидеры стран СНГ проводят саммит, на котором планируют подвести итоги ушедшего года.
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