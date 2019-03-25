Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента УкраиныLenta.ru 03:56

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом говорится в официальном комментарии МИД, опубликованном в понедельник, 25 марта.
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с чего всё началось
— В складывающихся условиях РФ вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования, — говорится в сообщении
 внешнеполитического ведомства.
Life.ru03:40

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Россия решила не направлять наблюдателей на президентские выборы на Украине

РИА Новости06:59

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Газета.Ru06:31

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Lenta.ru03:56

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Коммерсантъ04:10

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ТАСС04:03

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РБК04:12

В Совфеде прокомментировали позицию МИД России по наблюдателям на Украине

RT на русском05:41
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Источник «Ведомостей» поясняет, если новый сетевой оператор собирается обслуживать специализированные городки, то вскоре и военнослужащие окажутся в зоне действия данной сети.
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