Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента УкраиныLenta.ru 03:56

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом говорится в официальном комментарии МИД, опубликованном в понедельник, 25 марта.
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с чего всё началось
— В складывающихся условиях РФ вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования, — говорится в сообщении
 внешнеполитического ведомства.
Life.ru03:40

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Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Газета.Ru06:31

В Госдуме рассказали, почему Порошенко боится наблюдателей из России

Известия06:18

Россия решила не направлять наблюдателей на президентские выборы на Украине

РИА Новости03:38

Россия не будет направлять наблюдателей на выборы президента Украины

Коммерсантъ04:10

Россия не будет направлять на Украину наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ

ТАСС04:03

МИД не пошлет наблюдателей на выборы президента Украины из-за угроз

РБК04:12

В МИД намерены следить за ходом президентской кампании на Украине

RT на русском03:57
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Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Обновлено в 04:13
Интернет

Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников

Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда вернется тепло

Хотя, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, температура воздуха окажется хоть и выше климатической нормы, но днем в центральных областях столбики термометров не поднимется выше плюс 5-7 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием

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Обновлено вчера в 21:30
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Здоровье

Россельхознадзор отрицает вероятность дефицита детского питания

Информация о возможном дефиците детского питания из-за ужесточения мер ветеринарного контроля не отражает реальную ситуацию, заявила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 05:58
Спорт

Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

Обновлено в 00:18
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой

В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:04
Наука

Найдено древнее морское существо с щупальцами вокруг рта

В Китае группа исследователей обнаружила древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта.
Обновлено в 05:13
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
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Происшествия

В ДТП с участием Gelandewagen в Москве погибли два человека

Обновлено в 05:36
Политика

Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию

Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

В Крыму начались масштабные учения ВДВ

Обновлено в 05:09
Музыка

Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер

В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:48
Кино

Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн

Обновлено в 03:34
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Политика

Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Кино

Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат

Обновлено вчера в 20:52
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Экономика

Акционер Mail.Ru и Avito выделит международные интернет-активы в отдельный бизнес

Южноафриканская медиагруппа Naspers, акционер Mail.Ru Group и контролирующий владелец в онлайн-сервисе для размещения объявлений Avito, выделит свои международные интернет-активы в отдельную компанию и разместит ее на бирже Euronext Amsterdam, а затем — в Йоханнесбурге, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:49
Политика

Советский разведчик рассказал об убийстве Рудольфа Гесса

Советский разведчик Георгий Санников считает, что нацистский преступник Рудольф Гесс не покончил с собой, а был убит.
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Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
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Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
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В Краснодарском крае в жилом доме прогремел взрыв газа, есть раненые

Взрыв в многоквартирном доме произошел в городе Тимашевске Краснодарского края в первой половине дня 25 марта.
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Матвиенко предложила использовать труд заключенных в рамках госзаказа

Труд осужденных можно использовать в рамках государственного и муниципального заказа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в верхней палате парламента.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Россия поставила Мьянме еще шесть учебно-боевых истребителей Як-130

Россия поставила Мьянме дополнительно еще шесть учебно-боевых истребителей Як-130.
Обновлено в 03:48
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