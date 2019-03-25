Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента УкраиныLenta.ru 03:56
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом говорится в официальном комментарии МИД, опубликованном в понедельник, 25 марта.
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с чего всё началось
— В складывающихся условиях РФ вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Life.ru03:40
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Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Обновлено в 04:13
Интернет
Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников
Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда вернется тепло
Хотя, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, температура воздуха окажется хоть и выше климатической нормы, но днем в центральных областях столбики термометров не поднимется выше плюс 5-7 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием
Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Здоровье
Россельхознадзор отрицает вероятность дефицита детского питания
Информация о возможном дефиците детского питания из-за ужесточения мер ветеринарного контроля не отражает реальную ситуацию, заявила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 05:58
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:04
Наука
Найдено древнее морское существо с щупальцами вокруг рта
В Китае группа исследователей обнаружила древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта.
Обновлено в 05:13
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию
Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В Крыму начались масштабные учения ВДВ
Обновлено в 05:09
Музыка
Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер
В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:48
Кино
Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн
Обновлено в 03:34
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат
Обновлено вчера в 20:52
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Экономика
Акционер Mail.Ru и Avito выделит международные интернет-активы в отдельный бизнес
Южноафриканская медиагруппа Naspers, акционер Mail.Ru Group и контролирующий владелец в онлайн-сервисе для размещения объявлений Avito, выделит свои международные интернет-активы в отдельную компанию и разместит ее на бирже Euronext Amsterdam, а затем — в Йоханнесбурге, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:49
Политика
Советский разведчик рассказал об убийстве Рудольфа Гесса
Советский разведчик Георгий Санников считает, что нацистский преступник Рудольф Гесс не покончил с собой, а был убит.
Обновлено в 02:47
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Краснодарском крае в жилом доме прогремел взрыв газа, есть раненые
Взрыв в многоквартирном доме произошел в городе Тимашевске Краснодарского края в первой половине дня 25 марта.
Обновлено в 06:47
Политика
Матвиенко предложила использовать труд заключенных в рамках госзаказа
Труд осужденных можно использовать в рамках государственного и муниципального заказа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в верхней палате парламента.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Россия поставила Мьянме еще шесть учебно-боевых истребителей Як-130
Россия поставила Мьянме дополнительно еще шесть учебно-боевых истребителей Як-130.
Обновлено в 03:48