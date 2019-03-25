Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента УкраиныLenta.ru 03:56

с чего всё началось

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом говорится в официальном комментарии МИД, опубликованном в понедельник, 25 марта.

Интернет Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда вернется тепло Хотя, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, температура воздуха окажется хоть и выше климатической нормы, но днем в центральных областях столбики термометров не поднимется выше плюс 5-7 градусов.

Армия и оружие Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».

Политика Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

Здоровье Россельхознадзор отрицает вероятность дефицита детского питания Информация о возможном дефиците детского питания из-за ужесточения мер ветеринарного контроля не отражает реальную ситуацию, заявила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Происшествия На военной базе США в Японии произошел взрыв На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.

Шоу-бизнес Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.

Наука Найдено древнее морское существо с щупальцами вокруг рта В Китае группа исследователей обнаружила древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта.

Политика Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.

Экономика Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Общество В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Политика Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».

Музыка Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Политика Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.

Политика S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит» Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».

Политика В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.

Экономика Акционер Mail.Ru и Avito выделит международные интернет-активы в отдельный бизнес Южноафриканская медиагруппа Naspers, акционер Mail.Ru Group и контролирующий владелец в онлайн-сервисе для размещения объявлений Avito, выделит свои международные интернет-активы в отдельную компанию и разместит ее на бирже Euronext Amsterdam, а затем — в Йоханнесбурге, говорится в сообщении компании.

Политика Советский разведчик рассказал об убийстве Рудольфа Гесса Советский разведчик Георгий Санников считает, что нацистский преступник Рудольф Гесс не покончил с собой, а был убит.

Политика Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.

Происшествия Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.

Происшествия В Краснодарском крае в жилом доме прогремел взрыв газа, есть раненые Взрыв в многоквартирном доме произошел в городе Тимашевске Краснодарского края в первой половине дня 25 марта.