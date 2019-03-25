Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы президента УкраиныДождь 03:53

с чего всё началось

«В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — сказали в МИД. Ранее Верховная рада приняла закон о запрете гражданам России быть наблюдателями на выборах.

Политика Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы О сотрудничестве Киева и Вашингтона Прозоров рассказал, что в Киеве присутствуют представители американских спецслужб, но в здание СБУ они приезжают лишь на совещания и планирование конкретных операций.

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Шоу-бизнес Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.

Армия и оружие Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

Политика Повод ушел: как доклад Мюллера повлияет на отношения России и США Результат работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил то, о чем твердили критически настроенные наблюдатели все два года расследования, — отсутствие сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией во время предвыборной гонки 2016 года.

Гаджеты Прототип PlayStation Vita продают за $20 000 На eBay появился прототип PlayStation Vita – последней портативной игровой консоли Sony, производство который было прекращено около месяца назад.

Армия и оружие Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие» Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.

Общество Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.

Политика Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.

Происшествия Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Наука Найдены мутации гена, вызывающие заболевание нервной системы с развитием опухолей Три вида мутаций гена обнаружили у российских пациентов с тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, которое сопровождается развитием злокачественных опухолей.

Футбол «Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.

Политика Генсек НАТО оценил процесс интеграции Грузии в альянс Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс, передает ТАСС.

Армия и оружие Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.

Авто Презентация нового седана Hyundai Elantra в Волгограде В субботний вечер 23 марта 2019 года в Дилерском центре Hyundai от компании Агат на проспекте Ленина 118б и шоссе Авиаторов 2а состоялась презентация новой модели.

Политика В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.

Общество Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.

Общество Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Политика Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.