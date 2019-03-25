Политика
Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы президента УкраиныДождь 03:53
«В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — сказали в МИД. Ранее Верховная рада приняла закон о запрете гражданам России быть наблюдателями на выборах.
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с чего всё началось
— В складывающихся условиях РФ вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Life.ru03:40
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