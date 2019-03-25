Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента УкраиныLenta.ru 03:56

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом говорится в официальном комментарии МИД, опубликованном в понедельник, 25 марта.
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с чего всё началось
— В складывающихся условиях РФ вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования, — говорится в сообщении
 внешнеполитического ведомства.
Life.ru03:40

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МИД: Россия не будет направлять наблюдателей на выборы на Украине

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МИД: Россия вынуждена отказаться от отправки наблюдателей на украинские выборы

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«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
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