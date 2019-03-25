Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента УкраиныLenta.ru 03:56

с чего всё началось

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом говорится в официальном комментарии МИД, опубликованном в понедельник, 25 марта.

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

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