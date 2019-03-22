Финансы
Россия рекордно заняла доллары и евроLenta.ru 03:26
Минфин разместил крупнейший за последние шесть лет выпуск еврооблигаций (облигаций, номинированных в иностранной валюте), говорится в сообщении на сайте министерства. Объем размещения составил три миллиарда долларов и 750 миллионов евро.
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Шоу-бизнес
Стали известны результаты вскрытия тела Началовой
Обновлено вчера в 07:59
Хоккей
Салак: ругался на судей из-за удара по клюшке, но они ничего не видели
Голкипер «Локомотива» Александр Салак после поражения в матче второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (4:5 ОТ, 1-4) прокомментировал эпизод в овертайме, приведший к голу защитника «армейского» клуба Динара Хафизуллина.
Обновлено в 03:00
Общество
Уникальный природно-ландшафтный парк создадут в Татарстане
Обновлено в 03:14
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Футбол
Сборная Бельгии поблагодарила Россию за чистоту в раздевалке
Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистоту в раздевалке.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Авто
В Китае поступил в продажу седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta
Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на стоимость ОСАГО
«Норма об учёте штрафов за пьяное вождение исключена из законопроекта», — сказал заместитель министра финансов.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Вертолет Ми-8 зацепился за землю при посадке в ЯНАО
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает телеканал РЕН ТВ 22 марта.
Обновлено в 03:32
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Общество
Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Крепкий алкоголь в России предлагают продавать гражданам с 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Петербурге и Липецке проходят обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧМ
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»
Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР
Ранее США назвали два российских порта – Владивосток и Находку –точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату
В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
Обновлено в 02:03
Экономика
Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей
Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
«Лети, моя девочка, ты свободна»: Анна Семенович попрощалась с Юлией Началовой
Анна Семенович попрощалась с умершей Юлией Началовой, которую похоронили сегодня в Москве.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Обновлено вчера в 04:55
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Правительство утвердило новые правила целевого обучения
Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Общество
Денежные премии для чиновников заменят похвалой
Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51