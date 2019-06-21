Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с УкраиныLenta.ru 09:44
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:47, Вашингтон
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе
Обновлено в 12:47
Музыка
Андрей Макаревич признался, что его внуки не знают русского языка
Музыкант поделился с корреспондентом, что на юбилейный концерт «Машины времени» в Москве должны приехать его внуки — дети старшей дочери Даны.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Авто
GM-АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряд Chevrolet Niva
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Авто
Опубликован список самых надежных марок автомобилей
Обновлено в 07:05
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату
Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Политика
Лукашенко заявил, что Путин планирует в конце июня приехать в Минск
Президент России Владимир Путин планирует приехать на церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится в Минске 30 июня.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
Обновлено в 11:06
Наука
Археологи обнаружили на дне моря артефакты битвы при Саламине
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено в 06:05
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»
В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Экономика
15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на невыплату положенных денег
Руководители 15-ти компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на то, что уже больше полугода не могут получить положенные по контракту деньги.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Футбол
Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансфер Понсе
Генеральный директор московского клуба Томас Цорн раскрыл детали перехода форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартака».
Обновлено в 13:38
Театры
Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета
Теодор Курентзис с нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Политика
Иран получил предупреждение Трампа об ударах
Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Петербурге оперативник ФСБ попался на взятке в 10 млн рублей
В Петербурге при передаче 10 млн руб. взятки задержан оперативник отдела ФСБ по Кировскому району.
Обновлено в 04:36
Общество
Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня
42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Животные из «китовой тюрьмы» отправились к месту их выпуска на волю
Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Происшествия
Бывшего директора департамента Минпромторга задержали по делу о лесе
ФСБ задержала экс-директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина.
Обновлено в 12:46
Наука
Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще
Исследование, проведенное учеными из Швейцарии и США, показало, что найденный на улице бумажник вернут владельцу с большей вероятностью, если внутри него будут деньги.
Обновлено в 06:00
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42