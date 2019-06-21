Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с УкраиныLenta.ru 09:44

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия временно разрешила ввозить некоторые попавшие под санкции украинские товары

Коммерсантъ10:07

Правительство России уточнило список запрещённых к ввозу товаров с Украины

RT на русском09:41

Кабмин временно разрешил ввоз запрещённых товаров с Украины

Говорит Москва09:56

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Lenta.ru09:44

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Российская газета10:00

Кабмин дал временное разрешение на ввоз украинских товаров в Россию

Народные новости09:34

Россия отсрочила запрет на ввоз части товаров с Украины

РИА Новости09:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:47, Вашингтон
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Обновлено в 04:08
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе

Обновлено в 12:47
Музыка

Андрей Макаревич признался, что его внуки не знают русского языка

Музыкант поделился с корреспондентом, что на юбилейный концерт «Машины времени» в Москве должны приехать его внуки — дети старшей дочери Даны.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Авто

GM-АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряд Chevrolet Niva

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Политика

Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу туров в Грузию

Обновлено в 13:33
Авто

Опубликован список самых надежных марок автомобилей

Обновлено в 07:05
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста

Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Политика

Лукашенко заявил, что Путин планирует в конце июня приехать в Минск

Президент России Владимир Путин планирует приехать на церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится в Минске 30 июня.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
Обновлено в 11:06
Наука

Археологи обнаружили на дне моря артефакты битвы при Саламине

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено в 06:05
Кино

Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»

В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Экономика

15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на невыплату положенных денег

Руководители 15-ти компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на то, что уже больше полугода не могут получить положенные по контракту деньги.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде

Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Футбол

Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансфер Понсе

Генеральный директор московского клуба Томас Цорн раскрыл детали перехода форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартака».
Обновлено в 13:38
Театры

Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Теодор Курентзис с нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета.
Обновлено в 05:40
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Политика

Иран получил предупреждение Трампа об ударах

Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Петербурге оперативник ФСБ попался на взятке в 10 млн рублей

В Петербурге при передаче 10 млн руб. взятки задержан оперативник отдела ФСБ по Кировскому району.
Обновлено в 04:36
Общество

Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня

42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Животные из «китовой тюрьмы» отправились к месту их выпуска на волю

Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Происшествия

Бывшего директора департамента Минпромторга задержали по делу о лесе

ФСБ задержала экс-директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина.
Обновлено в 12:46
Наука

Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще

Исследование, проведенное учеными из Швейцарии и США, показало, что найденный на улице бумажник вернут владельцу с большей вероятностью, если внутри него будут деньги.
Обновлено в 06:00
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное