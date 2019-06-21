Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с УкраиныLenta.ru 09:44
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить141
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика
В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич, комментируя запрет на полеты в Грузию, заявил, что это не наказание Грузии, Россия занимается исключительно безопасностью своих граждан.
Обновлено в 18:09
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»
В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Космос
ЕКА запускает зонд для обнаружения гостей из соседних галактик
Обновлено в 09:25
Наука
Создан первый управляемый силой мысли роботизированный манипулятор
Используя неинвазивный компьютерно-мозговой интерфейс (BCI), исследователи разработали первый в мире роботизированный манипулятор, управляемый силой мысли, а также демонстрирующий способность непрерывно отслеживать и следовать за курсором компьютера.
Обновлено вчера в 08:09
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Происшествия
Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения
Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Понсе
ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Обновлено в 09:58
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:59
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Спорт
В Минске открылись Европейские игры-2019
Обновлено в 18:02
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Политика
Помпео намерен отговорить Индию от покупки С-400
Обновлено в 18:13
Общество
Шеф-повар рассказал рецепт приготовления безупречной окрошки
Известные повара российских ресторанов признают, что единственного верного рецепта окрошки существовать не может, поскольку этот необычайно вкусный летний суп имеет по традиции множество вариантов приготовления.
Обновлено в 08:03
Футбол
Алан Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА
Обновлено в 15:05
Происшествия
Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки
Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.
Обновлено в 17:31
Общество
В Сосново жители взбунтовались против новых верёвок-сушилок. Они хотят старые кусты, а власти говорят о заботе
Жители поселка не могут договориться с властями по поводу благоустройства придомовой территории в Приозерском районе Ленобласти.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
В Росгвардии формируют бригаду для охраны Крымского моста
В бригаду Росгвардии, предназначенную для охраны Крымского моста, вошел морской спецотряд, полк войск национальной гвардии РФ, а также оперативные, специальные и патрульные подразделения.
Обновлено в 03:13
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Политика
Беспорядки в Грузии не пугают российских туристов
Протесты в Тбилиси на турпоток россиян в Грузию пока никаких влияний не окажут, потому что едут в Грузию в основном "индивидуалы", а сейчас и вовсе сезон прибрежных курортов, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Обновлено в 08:59
Футбол
Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»
Форвард ПСЖ Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es.
Обновлено в 16:33