Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с УкраиныLenta.ru 09:44
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено в 07:33
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Политика
Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
Обновлено в 14:46
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено в 07:03
Футбол
Неймар принял все выдвинутые «Барселоной» условия для трансфера
Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар согласился на условия, выдвинутые «Барселоной» для его возвращения в каталонский клуб.
Обновлено в 13:40
Политика
США предупредили Иран о планируемом ударе
Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Иране сообщило, что президент США Дональд Трамп предупредил иранские власти в ночь на пятницу о планируемом ударе американских вооруженных сил по их территории.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Происшествия
Пожар в павильоне на рынке «Юнона» локализовали
Пожарные локализовали возгорание на рынке «Юнона» в Красносельском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Обновлено в 14:47
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Чечне более 40 тысяч человек остались без света
Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
Обновлено в 14:29
Политика
США продлили на год санкции против КНДР
Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Обновлено в 13:31
Политика
Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Анжелика Агурбаш рассказала об изменах первого мужа
Обновлено в 12:51
Футбол
Александр Самедов покинул «Крылья Советов»
34-летний полузащитник Александр Самедов покинул самарскую футбольную команду "Крылья Советов".
Обновлено в 12:20
Футбол
«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче
Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 14:40
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам
Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас
Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31