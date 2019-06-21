Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с УкраиныLenta.ru 09:44

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Правительство России уточнило список запрещённых к ввозу товаров с Украины

RT на русском09:41

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Российская газета10:00

Кабмин временно разрешил ввоз запрещённых товаров с Украины

Говорит Москва09:56

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Lenta.ru09:44

Россия временно разрешила ввозить некоторые попавшие под санкции украинские товары

Коммерсантъ10:07

Кабмин дал временное разрешение на ввоз украинских товаров в Россию

Народные новости09:34

Россия отсрочила запрет на ввоз части товаров с Украины

РИА Новости09:56
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Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
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Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Иране сообщило, что президент США Дональд Трамп предупредил иранские власти в ночь на пятницу о планируемом ударе американских вооруженных сил по их территории.
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Пожар в павильоне на рынке «Юнона» локализовали

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Обновлено в 14:29
Политика

США продлили на год санкции против КНДР

Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
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Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
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Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
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Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
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Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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Анжелика Агурбаш рассказала об изменах первого мужа

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Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
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Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам

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Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
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