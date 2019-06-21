Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с УкраиныLenta.ru 09:44
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Футбол
ЦСКА может арендовать 22-летнего хорватского защитника с правом выкупа
Московский ЦСКА договорился с хорватским футбольным клубом "Славен Белупо" об аренде центрального защитника Звонимира Шарлии с последующим правом выкупа, сообщает epodravina.hr со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Космос
Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса
Немецкие и французские инженеры и ученые создадут небольшой ровер, который отправится в космос в 2024 году вместе с японским зондом MMX для изучения тайн двух самых загадочных лун Солнечной системы, Фобоса и Деймоса.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе
Отмечается, что в течение суток 21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе.
Обновлено в 08:14
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Футбол
Братья Березуцкие продолжат работать в «Витессе» Слуцкого
37-летние братья, в конце прошлого года получившие тренерскую лицензию УЕФА категории А, присоединились к российскому тренеру Леониду Слуцкому в Арнеме в качестве стажеров в начале января.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 09:48
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Культура
Иван Ургант назвал популярность Бузовой «уродливой новостью»
Ольга Бузова похвасталась своей возросшей популярностью, отметив, что теперь она – более популярная персона в стране даже чем президент Путин.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Политика
Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов
Беспорядки в Тбилиси Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:18
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом
Обновлено в 06:39
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Экономика
Минкомсвязь перезапускает созданный 1,5 года назад Фонд развития IT
Фонд развития IT был создан в начале 2017 года еще при прежнем главе министерства Николае Никифорове.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Intel готовит снижение цен на настольные процессоры
Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено в 08:43
Музыка
Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя
Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Общество
Митинг в поддержку Ивана Голунова проходит в Новосибирске
Сегодня, 21 июня, в областном центре проходит митинг в поддержку Ивана Голунова и всех незаконно осуждённых по 228 "наркотической" статье.
Обновлено в 07:54