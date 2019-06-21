Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с УкраиныLenta.ru 09:44

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Россия временно разрешила ввозить некоторые попавшие под санкции украинские товары

Коммерсантъ10:07

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Российская газета10:00

Кабмин дал временное разрешение на ввоз украинских товаров в Россию

Народные новости09:34

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Lenta.ru09:44

Правительство России уточнило список запрещённых к ввозу товаров с Украины

RT на русском09:41

Кабмин временно разрешил ввоз запрещённых товаров с Украины

Говорит Москва09:56

Россия отсрочила запрет на ввоз части товаров с Украины

РИА Новости09:56
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Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы

В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено в 02:10
Футбол

Самедов покидает «Крылья Советов»

Обновлено в 10:53
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Обновлено в 09:58
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес

Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Экономика

Ford выставит на торги заводы в России

Обновлено в 07:44
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Политика

Украина заявляет об угрозе потери газотранспортной системы

Бывший транспортный министр Евгений Червоненко заявил, что в 2019 году Украина рискует лишиться газотранспортной системы, и, если это случится, государство ждет югославский вариант.
Обновлено в 09:12
Спорт

Началась церемония открытия Европейских игр в Минске

Обновлено в 15:12
Армия и оружие

В результате обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель ДНР — СЦКК

Обновлено в 12:21
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Гаджеты

Компания Huawei представила новый процессор Kirin 810

Китайская компания Huawei представила новый процессор Kirin 810, созданный по 7-нанометровому технологическому процессу, аналогично Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 или Kirin 980.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

В Румынии американские военные перепутали место проведения маневров

Американские военные перепутали место проведения маневров и в полной амуниции с оружием и на боевых машинах вторглись в сельхозугодья.
Обновлено в 00:58
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