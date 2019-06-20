Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРСРБК 06:45

Три месяца назад Минфин уже проводил размещение евробондов. Выпуск на $3 млрд с погашением в 2035 году был размещен с доходностью 5,1% годовых. Выпуск объемом €0,75 млрд с погашением в 2026 году был размещен с доходностью 2,375% годовых.

с чего всё началось

Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.

Минфин доразмещает евробонды в долларах с погашением в 2029 и 2035 годах, сообщили РБК два источника на финансовом рынке. Ориентир доходности десятилетних бумаг изначально составлял около 4%, 16-летних — около 4,45%. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

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