Финансы

Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРСРБК вчера в 06:45

Минфин доразмещает евробонды в долларах с погашением в 2029 и 2035 годах, сообщили РБК два источника на финансовом рынке. Ориентир доходности десятилетних бумаг изначально составлял около 4%, 16-летних — около 4,45%. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.
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Антон Силуанов
Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.
— Антон Силуанов, российский экономистВести.Финанс вчера в 05:07

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Инвесторы раскупили евробонды РФ

Вести.Финансвчера в 22:20

Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск евробондов России на $2,5 млрд

РБКвчера в 15:02

Инвесторы из Великобритании купили почти 60% доразмещенных евробондов РФ, из США - 26%

Интерфаксвчера в 15:09

Минфин второй раз в этом году разместил еврооблигации

Коммерсантъвчера в 19:20

Минфин: большую часть евробондов РФ в четверг купили инвесторы из Великобритании и США

ТАССвчера в 15:05

ФРС США второй раз в этом году помогла России

Ведомостивчера в 07:21

РФ обновила ориентиры доразмещаемых евробондов с погашением в 2029 и 2035 гг., спрос превышает $6 млрд

Финмаркетвчера в 07:35
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Гаджеты

Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с батареями

Американская компания Apple отзывает свои устройства MacBook Pro вследствие технических проблем с батареями.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину

Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.
Обновлено вчера в 10:02
Авто

«Яндекс.Авто» пришел в две столицы

На бортовом компьютере установлена мультимедийная система «Яндекс.Авто» с сервисами «Яндекс.Навигатор», «Музыка» и «Погода».
Обновлено вчера в 07:40
Гаджеты

«Роскачество» назвало худшие приложения по доставке еды на дом

В «Роскачестве» проверили 24 наиболее популярных мобильных приложения, с помощью которых граждане заказывают продукты онлайн с доставкой на дом.
Обновлено в 01:02
Здоровье

Мать «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Подросток «в шутку» попросил свою мать, которая работала врачом, послушать его стетоскопом.
Обновлено в 00:01
Авто

Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4

В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

Обновлено вчера в 08:21
Авто

Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол

«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса

По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

На Северном флоте проведены комплексные противолодочные учения

В Баренцевом море завершены комплексные учения противолодочных сил Северного флота по обнаружению подводной лодки условного противника, слежению за ней и её вытеснению.
Обновлено вчера в 02:24
Здоровье

На Южном Урале заработает новая программа поддержки врачей

«По инициативе врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера к 1 сентября этого года в регионе будет разработана программа, предусматривающая обеспечение жильем молодых специалистов из числа врачей, в том числе пребывающих на работу в сельские населенные пункты, а также работников дефицитных специальностей», – анонсировал министр здравоохранения.
Обновлено в 00:54
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Обновлено вчера в 07:22
Политика

Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой

Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

В Новокузнецке маленькая девочка свисала с балкона третьего этажа

В среду, 19 июня, в одном из районов Новокузнецка с балкона третьего этажа свисала двухлетняя девочка.
Обновлено в 00:28
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Футбол

«Дзюба справляется с обязанностями лидера»

После мероприятия бронзовый призер Евро-2008 и обладатель Кубка УЕФА-2008 дал интервью «Известиям», в котором рассказал о перспективах национальной команды в матчах квалификации к континентальному первенству, отметил лидерские качества капитана Артема Дзюбы, а также высказался о шансах Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Путин прокомментировал выводы Нидерландов по MH17

Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о выводах Нидерландов по крушению MH17 в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:50
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в РФ

В свою очередь, самые низкие показатели были при раке молочной железы (3%) и раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

На «Армии-2019» представят секретные разработки в сфере бронетехники

Корпорация "Уралвагонзавод" покажет военным свои секретные разработки в закрытой части международного военно-технического форума "Армия-2019", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 23:27
Космос

«Марсианские хрущевки»: Отправленные на Марс роботы распечатают первые жилые дома

Обновлено вчера в 08:55
Политика

Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено вчера в 02:04
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко нашла у себя скрытое ожирение

Кстати, хотя певица давно не имеет проблем с лишним весом, но она уже вынужденно сидит на безглютеновой диете из-за аллергии.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Наука

Нейросеть научили убирать ананасы с пиццы

Американские разработчики представили pizzaGAN — алгоритм, который умеет пошагово рисовать изображение пиццы, добавляя или убирая отдельные ингредиенты (в том числе может убрать с пиццы спорные кусочки ананаса).
Обновлено вчера в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
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