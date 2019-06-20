Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРСРБК вчера в 06:45
Минфин доразмещает евробонды в долларах с погашением в 2029 и 2035 годах, сообщили РБК два источника на финансовом рынке. Ориентир доходности десятилетних бумаг изначально составлял около 4%, 16-летних — около 4,45%. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.
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Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.
— Антон Силуанов, российский экономистВести.Финанс вчера в 05:07
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Инвесторы из Великобритании купили почти 60% доразмещенных евробондов РФ, из США - 26%
Интерфаксвчера в 15:09
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Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
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Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
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Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
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Кстати, о сериале: Роднянский считает работу зарубежных коллег "замечательной", настаивая на том, что "Чернобыль" - один из лучших сериалов, которые "вообще когда-либо были сделаны".
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Гаджеты
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Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
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Общество
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Сегодняшний день, 21 июня, является днем летнего солнцестояния.
Обновлено в 04:44
Политика
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Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
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Общество
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В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Общество
Мэрия Екатеринбурга устроила опрос о необходимости второй ветки метро
Администрация Екатеринбурга организовала опрос, чтобы выяснить, нужна ли горожанам вторая ветка метро.
Обновлено в 04:18
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В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о даре своей «особенной» дочери
У Ирины Хакамады есть 21-летняя дочь Мария.
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Шоу-бизнес
Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле
Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
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Обновлено вчера в 15:57
Наука
Физики обнаружили «бессмертные» квантовые частицы
Обновлено 18 июня в 11:45
Общество
МФЦ получат полномочия ЗАГСов, полиции и судов
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Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
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К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
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Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня
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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
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Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
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Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
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Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
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Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04