Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРСРБК вчера в 06:45

Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.

Минфин доразмещает евробонды в долларах с погашением в 2029 и 2035 годах, сообщили РБК два источника на финансовом рынке. Ориентир доходности десятилетних бумаг изначально составлял около 4%, 16-летних — около 4,45%. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

Политика Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Политика Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.

Общество В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».

Театры Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Политика ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.

Кино Роднянский рассказал про новый фильм о Чернобыле и похвалил сериал HBO Кстати, о сериале: Роднянский считает работу зарубежных коллег "замечательной", настаивая на том, что "Чернобыль" - один из лучших сериалов, которые "вообще когда-либо были сделаны".

Происшествия Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.

Политика Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Общество СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.

Общество Мэрия Екатеринбурга устроила опрос о необходимости второй ветки метро Администрация Екатеринбурга организовала опрос, чтобы выяснить, нужна ли горожанам вторая ветка метро.

Происшествия В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.

Шоу-бизнес Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.

Футбол Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.

Общество МФЦ получат полномочия ЗАГСов, полиции и судов Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал взаимодействия между гражданами, бизнесменами и органами власти.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Гаджеты Google отказалась от выпуска планшетов Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.

Общество Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня 42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Здоровье Минздрав назвал самые опасные виды рака Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Армия и оружие Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.