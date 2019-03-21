Финансы
Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млнТАСС 11:17
По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн. В ходе сбора книги заявок спрос превысил $7 млрд и €3 млрд на выпуски в долларах и евро соответственно.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17
Футбол
«МЮ» разрешил Рохо тренироваться с «Эстудиантесом»
"Манчестер Юнайтед" разрешил защитнику Маркосу Рохо тренироваться с "Эстудиантесом", сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
Обновлено в 16:36
Футбол
Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»
Напомним, что Роналду в ответном мачте забил три мяча в ворота «Атлетико» и помог «Ювентусу» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:19
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Экономика
В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Политика
МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу
В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.
Обновлено в 12:50
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»
Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Обновлено в 13:02
Политика
Зеленский назвал условие снятия своей кандидатуры с выборов
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы
Американская корпорация Boeing решила на всех своих самолетах 737 MAX в обязательном порядке устанавливать сигнализацию неисправности датчиков системы MCAS («Увеличение характеристик системы маневрирования»).
Обновлено в 21:35
Происшествия
Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре
В Самаре на козырьке подъезда жилого дома было найдено тело девушки, которая пропала в октябре 2018 года.
Обновлено в 15:48
Хоккей
Хет-трик Барбашёва принёс «Сент-Луису» победу над «Детройтом»
Обновлено в 22:28
Политика
Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»
Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 22:24
Общество
Чистый воздух нанесут на карту
В России появятся базы данных о состоянии окружающей среды В Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре сообщили "Ъ", что для информирования населения о текущем состоянии воздуха и воды и возможных рисках в связи c этим для здоровья будут созданы информационно-аналитические базы данных, а также интерактивные карты.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В Крыму завели дело после отравления двух школьниц медпрепаратами
Крымские следователи завели уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних школьниц Красноперекопска медицинскими препаратами, из-за чего одна из них скончалась, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым.
Обновлено в 13:10
Здоровье
Для спасения Максима Зайцева не хватает 955 400 руб
Обновлено в 18:24
Экономика
Госдума утвердила повышение пенсий
Госдума приняла в окончательном чтении закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Авто
Британский бизнесмен перезапустил проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной
Обновлено в 17:42
Экономика
Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в 2018 г выросла в 3,4 раза
Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в 2018 году выросла в 3,4 раза по сравнению с 2017 годом и составила 6,586 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 12:09
Футбол
Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил
Обновлено в 18:33
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено в 10:52
Наука
Световая левитация поможет управлять космическими кораблями
Исследователи из Калифорнийского технологического института придумали иной подход, который позволит перемещать объекты любой формы и размера с помощью светового луча.
Обновлено вчера в 09:12