Финансы

Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млнТАСС 11:17

По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн. В ходе сбора книги заявок спрос превысил $7 млрд и €3 млрд на выпуски в долларах и евро соответственно.
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Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

Интерфакс15:45

Минфин разместил еврооблигации в долларах и евро на $3 млрд и €750 млн

ТАСС15:26

ФРС помогла Минфину разместить евробонды

Ведомости16:05

РФ выпустила евробонды на $3 млрд под 5,1% и доразместила бонды на 750 млн евро под 2,375%

ПРАЙМ15:44

«Интерфакс»: спрос на долларовые евробонды превышает $3 млрд, в евро — €1,6 млрд

Коммерсантъ07:01

Россия решила одолжить на Западе: Минфин разместит 16-летние евробонды

Московский Комсомолец06:55

Россия решилась взять в долг на Западе

Lenta.ru06:02
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Происшествия

Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае

Обновлено в 22:58
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17
Футбол

«МЮ» разрешил Рохо тренироваться с «Эстудиантесом»

"Манчестер Юнайтед" разрешил защитнику Маркосу Рохо тренироваться с "Эстудиантесом", сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
Обновлено в 16:36
Футбол

Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»

Напомним, что Роналду в ответном мачте забил три мяча в ворота «Атлетико» и помог «Ювентусу» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:19
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Политика

Мадуро заявил о разоблачении очередного заговора США против Венесуэлы

Обновлено в 20:50
Экономика

В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире

Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Политика

МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу

В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.
Обновлено в 12:50
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»

Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Обновлено в 13:02
Политика

Зеленский назвал условие снятия своей кандидатуры с выборов

Обновлено вчера в 22:28
Политика

СМИ сообщили о возможности США продать Тайваню 60 истребителей F-16

Обновлено в 21:48
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс

Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы

Американская корпорация Boeing решила на всех своих самолетах 737 MAX в обязательном порядке устанавливать сигнализацию неисправности датчиков системы MCAS («Увеличение характеристик системы маневрирования»).
Обновлено в 21:35
Происшествия

Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре

В Самаре на козырьке подъезда жилого дома было найдено тело девушки, которая пропала в октябре 2018 года.
Обновлено в 15:48
Хоккей

Хет-трик Барбашёва принёс «Сент-Луису» победу над «Детройтом»

Обновлено в 22:28
Политика

Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»

Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 22:24
Общество

Чистый воздух нанесут на карту

В России появятся базы данных о состоянии окружающей среды В Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре сообщили "Ъ", что для информирования населения о текущем состоянии воздуха и воды и возможных рисках в связи c этим для здоровья будут созданы информационно-аналитические базы данных, а также интерактивные карты.
Обновлено в 18:24
Происшествия

В Крыму завели дело после отравления двух школьниц медпрепаратами

Крымские следователи завели уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних школьниц Красноперекопска медицинскими препаратами, из-за чего одна из них скончалась, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым.
Обновлено в 13:10
Здоровье

Для спасения Максима Зайцева не хватает 955 400 руб

Обновлено в 18:24
Экономика

Госдума утвердила повышение пенсий

Госдума приняла в окончательном чтении закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Авто

Британский бизнесмен перезапустил проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости

Обновлено в 10:15
Происшествия

В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной

Обновлено в 17:42
Экономика

Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в 2018 г выросла в 3,4 раза

Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в 2018 году выросла в 3,4 раза по сравнению с 2017 годом и составила 6,586 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 12:09
Футбол

Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил

Обновлено в 18:33
Кино

Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

Обновлено в 10:52
Наука

Световая левитация поможет управлять космическими кораблями

Исследователи из Калифорнийского технологического института придумали иной подход, который позволит перемещать объекты любой формы и размера с помощью светового луча.
Обновлено вчера в 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
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