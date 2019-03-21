Финансы
Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млнТАСС 10:45
По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн. В ходе сбора книги заявок спрос превысил $7 млрд и €3 млрд на выпуски в долларах и евро соответственно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек
Обновлено в 10:13
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
Министерство культуры России после проверки, которую провела Счетная палата, уволила несколько десятков сотрудников.
Обновлено в 10:38
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Кабмин одобрил проект соглашения с Мали о военном сотрудничестве
Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Мали.
Обновлено в 09:39
Экономика
От владельцев «Трансаэро» требуют 250 млрд рублей
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Тимати представил беспроводные наушники от Black Star
Обновлено в 09:08
Происшествия
Замглавы администрации Чехова задержали после обысков
По итогам следственных мероприятий оперативники задержали первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Сотни поклонников пришли проститься с Юлией Началовой
В последние годы о Началовой было больше известно как о телеведущей, чем как о певице.
Обновлено в 06:49
Общество
Яровая предложила разработать концепцию здорового питания детей
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать концепцию здорового питания для детей, которая будет содержать единые методические рекомендации для детских учреждений.
Обновлено в 08:04
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Кино
Данила Козловский сыграет в фильме о катастрофе в Чернобыле
Режиссером и исполнителем главной роли станет Данила Козловский.
Обновлено в 05:51
Политика
В Госдуме оценили призыв к Мэй изменить подход в ситуации с брекситом
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
Обновлено в 10:33
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Рогозин: РКК «Энергия» сможет строить до пяти «Союзов» в год
Обновлено в 10:53
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Политика
В Москву прибыл один из ближайших помощников Ким Чен Ына
В Москве находится один из ближайших помощников лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чхан Сон.
Обновлено в 07:24
Экономика
Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%
Рост ВВП России в феврале 2019 года ускорился до 1,5% в годовом выражении с 0,7% в январе благодаря росту промышленного производства, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 10:58
Кино
Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная
1 апреля на телеканале РЕН ТВ стартует цикл программ "Как устроена Вселенная".
Обновлено в 08:18
Экономика
Бюджет Росмолодежи вырос в семь раз
Бюджет Росмолодежи увеличили с 379 млн рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей в 2019 году.
Обновлено в 11:07
Общество
В Москве применят новую вакцину от туберкулеза
Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
Обновлено в 09:11
Общество
Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздников
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Британские мечети погромили кувалдами
Неизвестные повредили здания четырех мечетей в британском Бирмингеме. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Мидлендс.
Обновлено в 08:29
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020
Обновлено в 09:55