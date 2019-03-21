Финансы

Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млнТАСС 10:45

По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн. В ходе сбора книги заявок спрос превысил $7 млрд и €3 млрд на выпуски в долларах и евро соответственно.
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РФ снизила ориентиры доходности евробондов в долларах и евро

Интерфакс08:39

Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн

ТАСС10:45

Россия начала размещение евробондов в долларах и евро

РБК06:18

«Интерфакс»: спрос на долларовые евробонды превышает $3 млрд, в евро — €1,6 млрд

Коммерсантъ07:01

РФ доразместит евробонды на 750 млн евро, объем размещения в долларах - до $3 млрд

ПРАЙМ10:52

Россия решилась взять в долг на Западе

Lenta.ru06:02

Минфин размещает евробонды сразу в двух валютах

Ведомости06:16
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Обновлено в 10:13
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

Министерство культуры России после проверки, которую провела Счетная палата, уволила несколько десятков сотрудников.
Обновлено в 10:38
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Кабмин одобрил проект соглашения с Мали о военном сотрудничестве

Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Мали.
Обновлено в 09:39
Экономика

От владельцев «Трансаэро» требуют 250 млрд рублей

Обновлено в 09:29
Гаджеты

Тимати представил беспроводные наушники от Black Star

Обновлено в 09:08
Происшествия

Замглавы администрации Чехова задержали после обысков

По итогам следственных мероприятий оперативники задержали первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Сотни поклонников пришли проститься с Юлией Началовой

В последние годы о Началовой было больше известно как о телеведущей, чем как о певице.
Обновлено в 06:49
Общество

Яровая предложила разработать концепцию здорового питания детей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать концепцию здорового питания для детей, которая будет содержать единые методические рекомендации для детских учреждений.
Обновлено в 08:04
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Кино

Данила Козловский сыграет в фильме о катастрофе в Чернобыле

Режиссером и исполнителем главной роли станет Данила Козловский.
Обновлено в 05:51
Политика

В Госдуме оценили призыв к Мэй изменить подход в ситуации с брекситом

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
Обновлено в 10:33
Общество

Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют

В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Общество

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Рогозин: РКК «Энергия» сможет строить до пяти «Союзов» в год

Обновлено в 10:53
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Политика

В Москву прибыл один из ближайших помощников Ким Чен Ына

В Москве находится один из ближайших помощников лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чхан Сон.
Обновлено в 07:24
Экономика

Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%

Рост ВВП России в феврале 2019 года ускорился до 1,5% в годовом выражении с 0,7% в январе благодаря росту промышленного производства, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 10:58
Кино

Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная

1 апреля на телеканале РЕН ТВ стартует цикл программ "Как устроена Вселенная".
Обновлено в 08:18
Экономика

Бюджет Росмолодежи вырос в семь раз

Бюджет Росмолодежи увеличили с 379 млн рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей в 2019 году.
Обновлено в 11:07
Наука

«Плевки» черных дыр помогли ученым уточнить свойства темной материи

Обновлено в 06:56
Общество

В Москве применят новую вакцину от туберкулеза

Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
Обновлено в 09:11
Общество

Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздников

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Британские мечети погромили кувалдами

Неизвестные повредили здания четырех мечетей в британском Бирмингеме. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Мидлендс.
Обновлено в 08:29
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
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Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020

Обновлено в 09:55
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