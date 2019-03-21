Финансы

Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млнТАСС 11:17

По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн. В ходе сбора книги заявок спрос превысил $7 млрд и €3 млрд на выпуски в долларах и евро соответственно.
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Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

Интерфакс15:45

Минфин разместил еврооблигации в долларах и евро на $3 млрд и €750 млн

ТАСС15:26

Россия решилась взять в долг на Западе

Lenta.ru06:02

РФ выпустила евробонды на $3 млрд под 5,1% и доразместила бонды на 750 млн евро под 2,375%

ПРАЙМ15:44

«Интерфакс»: спрос на долларовые евробонды превышает $3 млрд, в евро — €1,6 млрд

Коммерсантъ07:01

Россия решила одолжить на Западе: Минфин разместит 16-летние евробонды

Московский Комсомолец06:55

ФРС помогла Минфину разместить евробонды

Ведомости16:05
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Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области

Обновлено в 18:40
Происшествия

Хаски умер в самолете на пути из Амстердама в Лос-Анджелес

Обновлено в 15:38
Хоккей

Кучеров стал четвертым игроком НХЛ за 20 лет, кто набрал 119 очков

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде в овертайме переиграл «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4. Автором дубля в ворота столичного клуба стал лучший бомбардир НХЛ этого сезона Никита Кучеров.
Обновлено в 03:27
Футбол

Бельгийский тренер похвалил Черчесова за игру сборной России

Станислав Черчесов провел великолепную работу, его команда является конкурентоспособной.
Обновлено в 19:45
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
Баскетбол

«Надежда» добыла победу над «Скио» в полуфинале Еврокубка

Оренбургская «Надежда» обыграла итальянский «Скио» в первом полуфинальном матче Еврокубка. Игра завершилась со счетом 67:61.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Обновлено в 18:24
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Космос

В Китае испытан беспилотник с водородными топливными ячейками

Аппарат с водородными топливными ячейками был также оснащен дополнительной батареей, которая была запасным источником питания.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Парализованный актер «Оттепели» Евгений Волоцкий стал отцом

Обновлено в 09:09
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено в 17:57
Космос

Корабль Crew Dragon Илона Маска приводнился в Атлантическом океане

Стало известно о том, что современная космическая капсула Dragon 2 завершила свою космическую миссию и совершила благополучное приводнение в Атлантическом океане.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Житель хабаровского села застрелил задравшего корову амурского тигра

Житель посёлка Золотого в Хабаровском крае застрелил амурского тигра, который забрался к нему в сарай на подворье и задрал корову.
Обновлено в 09:01
Здоровье

Госдума запросила Минздрав об исчезновении амиодарона из аптек

Комитет Госдумы по охране здоровья запросил Минздрав РФ о причинах, по которым препараты для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" исчезли из аптек.
Обновлено в 11:55
Финансы

Минфин поменял формат ОФЗ для населения

Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
Обновлено в 19:43
Происшествия

Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Происшествия

Саратовский судья проклял пензенского за шесть лет тюрьмы

Обновлено в 19:57
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Хоккей

СКА выиграл серию у «Локомотива» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Политика

Россия отказалась от транзита газа через Украину

"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие

Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit

Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
Обновлено в 17:54
Футбол

Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона

Как стало известно "СЭ", Дмитрий Аленичев со своим тренерским штабом продолжит работу с "Енисеем" до окончания чемпионата России-2018/19.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Автобус въехал в пешеходов в Стамбуле

В Стамбуле автобус въехал в пешеходов. По предварительным данным, ранены три человека, включая одного туриста, сообщает телеканал Москва 24.
Обновлено в 04:25
Финансы

В Сбербанке спрогнозировали укрепление курса рубля

Укрепление курса национальной валюты эксперты связывают с действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Обновлено в 10:06
Гаджеты

Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress

Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес

Хайди Клум поделилась откровенным снимком после слухов о беременности

Обновлено в 06:17
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