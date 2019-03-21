Финансы
Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млнТАСС 11:17
По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн. В ходе сбора книги заявок спрос превысил $7 млрд и €3 млрд на выпуски в долларах и евро соответственно.
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Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области
Обновлено в 18:40
Хоккей
Кучеров стал четвертым игроком НХЛ за 20 лет, кто набрал 119 очков
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде в овертайме переиграл «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4. Автором дубля в ворота столичного клуба стал лучший бомбардир НХЛ этого сезона Никита Кучеров.
Обновлено в 03:27
Футбол
Бельгийский тренер похвалил Черчесова за игру сборной России
Станислав Черчесов провел великолепную работу, его команда является конкурентоспособной.
Обновлено в 19:45
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Баскетбол
«Надежда» добыла победу над «Скио» в полуфинале Еврокубка
Оренбургская «Надежда» обыграла итальянский «Скио» в первом полуфинальном матче Еврокубка. Игра завершилась со счетом 67:61.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Обновлено в 18:24
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Космос
В Китае испытан беспилотник с водородными топливными ячейками
Аппарат с водородными топливными ячейками был также оснащен дополнительной батареей, которая была запасным источником питания.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено в 17:57
Космос
Корабль Crew Dragon Илона Маска приводнился в Атлантическом океане
Стало известно о том, что современная космическая капсула Dragon 2 завершила свою космическую миссию и совершила благополучное приводнение в Атлантическом океане.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил задравшего корову амурского тигра
Житель посёлка Золотого в Хабаровском крае застрелил амурского тигра, который забрался к нему в сарай на подворье и задрал корову.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Госдума запросила Минздрав об исчезновении амиодарона из аптек
Комитет Госдумы по охране здоровья запросил Минздрав РФ о причинах, по которым препараты для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" исчезли из аптек.
Обновлено в 11:55
Финансы
Минфин поменял формат ОФЗ для населения
Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
Обновлено в 19:43
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit
Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
Обновлено в 17:54
Футбол
Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона
Как стало известно "СЭ", Дмитрий Аленичев со своим тренерским штабом продолжит работу с "Енисеем" до окончания чемпионата России-2018/19.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Автобус въехал в пешеходов в Стамбуле
В Стамбуле автобус въехал в пешеходов. По предварительным данным, ранены три человека, включая одного туриста, сообщает телеканал Москва 24.
Обновлено в 04:25
Финансы
В Сбербанке спрогнозировали укрепление курса рубля
Укрепление курса национальной валюты эксперты связывают с действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Обновлено в 10:06
Гаджеты
Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress
Обновлено в 20:14