ЧМ по хоккею
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мираLenta.ru 08:23
Россия—
Австрия
5 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Евгений Дадонов
|13'
Никита Кучеров
|35'
Иван Телегин
|35'
Евгений Дадонов
|41'
Илья Ковальчук
|45'
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В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии. Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.
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