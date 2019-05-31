Политика
Россия расширила черный список представителей ЕвросоюзаРИА Новости 09:01
Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД. В ведомстве напомнили, что в последнее время Евросоюз ввел против российских граждан ряд односторонних санкций.
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Общество
В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»
В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 13:18
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Происшествия
При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек
Обновлено в 18:52
Экономика
«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире
«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено в 14:53
Спорт
Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Более 90 тысяч человек покинули Триполи из-за боевых действий
Число покинувших столицу Ливии из-за боевых действий беженцев превысило 90 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости
Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Время определило армейские приоритеты
Правда, времени было немного, и они успели лишь коротко рассказать об основных планах на лето, которое в армии, как известно, период интенсивной боевой подготовки.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию
Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:11
Наука
Google не нашла следов холодного ядерного синтеза
Google проспонсировала исследования по проверке предположений, связанных с протеканием холодного ядерного синтеза.
Обновлено 29 мая в 05:02
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Космос
Галактический масштаб: свердловские школьники представили свои космические изобретения
Уборщик космического мусора, автоматическая таблетница и сканер астероидов: ко Дню защиты детей свердловские школьники представили свои проекты по-настоящему галактического масштаба.
Обновлено в 10:17
Общество
Союз архитекторов предложил пять площадок для храма святой Екатерины
Союз архитекторов предлагает пять площадок для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:39
Кино
Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили удаление сцен из фильма
Создатели фильма «Рокетмен» и Элтон Джон осудили действия российского дистрибьютора ленты — компании «Централ Партнершип», — которая «для соответствия картины [о британском певце] законодательству России» внесла в нее коррективы и вырезала несколько сцен.
Обновлено в 18:57
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:48
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $62
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:53
Культура
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
Футбол
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов
Обновлено в 18:11
Единоборства
Энтони Джошуа и Энди Руис прошли взвешивание
Вес Джошуа составил 112,4 кг, Руис, который выходит на бой всего после пяти недель подготовки, показал на весах 121,5 кг — рекордный для себя вес за последние пять лет (обычно он весит перед поединком 112-118 кг).
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56