Политика
Россия расширит черный список представителей ЕСBFM.ru 09:01
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну. Число фигурантов доведено до паритетного с аналогичным списком ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
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с чего всё началось
По данным министерства, ЕС в последнее время принял ряд решений о применении ограничительных мер одностороннего характера в отношении граждан России.RT на русском08:58
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Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Обновлено вчера в 08:14
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Политика
Временный поверенный США прибыла на Украину
Временным поверенным США в делах на Украине назначена Кристина Квин, об этом сообщило американское дипведомство.
Обновлено в 09:46
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как проводит время с детьми на природе
Примадонна показала, как проводит время с детьми Елизаветой и Гарри на природе. Алла Пугачева нечасто делает публикации в социальных сетях.
Обновлено в 09:08
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Обновлено в 05:34
Общество
У Кремля задержали активиста с плакатом «Против системы Станиславского»
В апреле Никульшину, Ершова и Максима Карнаухова задержали по пути на церемонию "Золотая маска".
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает информагентство «БелТА».
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Пентагон предупредил о последствиях покупки С-400 Турцией
Ранее посол Турции в США Сердар Кылыч заявил, что Анкара планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
В России сократят новогодние каникулы
Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Политика
Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.
Обновлено в 08:12
Космос
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов
Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:15
Политика
Порошенко предложил «Кварталу 95» обучать россиян украинскому языку
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил компании "Квартал 95" продавать в России продукт на украинском языке, чтобы россияне "учили" язык.
Обновлено в 08:24
Общество
Машков предложил, как сделать школьные перформансы ярче и осмысленнее
Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил вернуть в общеобразовательные школы театральные кружки, чтобы сделать перформансы, подобные скандальному последнему звонку во Владивостоке, более осмысленными.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Музыка
Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»
Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Политика
Зеленский зачистил СНБО от людей Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ряд соратников бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:47
Футбол
Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ
Обновлено в 05:07
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем
Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Здоровье
На Гавайях появились паразиты, которые поедают мозг человека
Министерство здравоохранения Гавайев и центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о паразитах, которые поедают человеческий мозг.
Обновлено в 08:51