Россия расширит черный список представителей ЕСBFM.ru 09:01

с чего всё началось

Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну. Число фигурантов доведено до паритетного с аналогичным списком ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Общество В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку» Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Политика Временный поверенный США прибыла на Украину Временным поверенным США в делах на Украине назначена Кристина Квин, об этом сообщило американское дипведомство.

Кино Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных» Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала, как проводит время с детьми на природе Примадонна показала, как проводит время с детьми Елизаветой и Гарри на природе. Алла Пугачева нечасто делает публикации в социальных сетях.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Общество У Кремля задержали активиста с плакатом «Против системы Станиславского» В апреле Никульшину, Ершова и Максима Карнаухова задержали по пути на церемонию "Золотая маска".

Политика Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает информагентство «БелТА».

Армия и оружие Пентагон предупредил о последствиях покупки С-400 Турцией Ранее посол Турции в США Сердар Кылыч заявил, что Анкара планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Общество В России сократят новогодние каникулы Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".

Политика Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.

Армия и оружие В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Политика Порошенко предложил «Кварталу 95» обучать россиян украинскому языку Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил компании "Квартал 95" продавать в России продукт на украинском языке, чтобы россияне "учили" язык.

Общество Машков предложил, как сделать школьные перформансы ярче и осмысленнее Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил вернуть в общеобразовательные школы театральные кружки, чтобы сделать перформансы, подобные скандальному последнему звонку во Владивостоке, более осмысленными.

Происшествия Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Музыка Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети» Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».

Политика Зеленский зачистил СНБО от людей Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ряд соратников бывшего президента страны Петра Порошенко.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Шоу-бизнес Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.