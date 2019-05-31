Политика
Россия расширила черный список представителей ЕвросоюзаРИА Новости 09:01
Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД. В ведомстве напомнили, что в последнее время Евросоюз ввел против российских граждан ряд односторонних санкций.
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с чего всё началось
По данным министерства, ЕС в последнее время принял ряд решений о применении ограничительных мер одностороннего характера в отношении граждан России.RT на русском08:58
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Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Кино
Финал «Игры престолов» придумал Джордж Мартин
Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.
Обновлено в 11:01
Политика
МИД Турции подтвердил закупку С-400 в плановом режиме
Турция продолжает в плановом режиме закупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:24
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева улетела отдыхать с Элджеем
Подписчики говорят о тайной свадьбе ведущей Около года назад стало известно о романе звезды проекта "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой и Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей.
Обновлено в 12:20
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Политика
Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17
Европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является "излишне политизированным", заявил в ходе пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ФАН.
Обновлено в 06:16
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Авто
Британцы сообщили дату премьеры электрогиперкара Lotus Type 130
Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.
Обновлено в 06:02
Экономика
Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7%
Чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% - до 409 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:15
Экономика
Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет
Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости
Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.
Обновлено в 07:40
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Экономика
МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину
Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 12:04
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Общество
В Кузбассе чиновник выпил воду с червями
Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Футбол
Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
Обновлено в 12:49
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Нюша в откровенном мини-платье посетила pre-party фестиваля «Жара»
Для вечеринки Нюша, которая в ноябре прошлого года впервые стала мамой, надела светлое мини-платье с глубоким декольте, волосы знаменитость предпочла не заплетать.
Обновлено в 12:00
Футбол
Клопп рассказал о готовности Фирмино сыграть в финале ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, сможет ли принять участие в финальном матче Лиги чемпионов форвард команды Роберто Фирмино.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Политика
Путин: Монополист в сфере ИИ станет властелином мира
Сегодня продолжается борьба за технологическое лидерство в мире, а скорость создания новых технологий «растет в геометрической прогрессии», добавил российский президент.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30