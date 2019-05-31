Россия расширила черный список представителей ЕвросоюзаРИА Новости 09:01

с чего всё началось

Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД. В ведомстве напомнили, что в последнее время Евросоюз ввел против российских граждан ряд односторонних санкций.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.

Кино Финал «Игры престолов» придумал Джордж Мартин Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.

Политика Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России "Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева улетела отдыхать с Элджеем Подписчики говорят о тайной свадьбе ведущей Около года назад стало известно о романе звезды проекта "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой и Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей.

Политика Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17 Европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является "излишне политизированным", заявил в ходе пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ФАН.

Политика Киевский вуз счел образование на украинском невозможным Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.

Авто Британцы сообщили дату премьеры электрогиперкара Lotus Type 130 Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.

Экономика Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7% Чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% - до 409 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Экономика Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).

Шоу-бизнес Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Экономика МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Армия и оружие США рассекретили «самолет Судного дня» США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.

Общество В Кузбассе чиновник выпил воду с червями Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.

Футбол Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.

Политика В России могут полностью запретить тонировку автомобилей Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.

Происшествия Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Политика Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».

Шоу-бизнес Нюша в откровенном мини-платье посетила pre-party фестиваля «Жара» Для вечеринки Нюша, которая в ноябре прошлого года впервые стала мамой, надела светлое мини-платье с глубоким декольте, волосы знаменитость предпочла не заплетать.

Футбол Клопп рассказал о готовности Фирмино сыграть в финале ЛЧ Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, сможет ли принять участие в финальном матче Лиги чемпионов форвард команды Роберто Фирмино.

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.

Политика Путин: Монополист в сфере ИИ станет властелином мира Сегодня продолжается борьба за технологическое лидерство в мире, а скорость создания новых технологий «растет в геометрической прогрессии», добавил российский президент.

Общество Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.