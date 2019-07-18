Экономика

Россия рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток — 2» осеньюRT на русском 09:50

Россия рассчитывает на согласие Дании на заявку по «Северному потоку — 2» примерно в октябре, заявил представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
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Россия надеется осенью согласовать с Данией маршрут «Северного потока — 2»

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на заявку по "Северному потоку-2", заявил в четверг председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.
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Россия намерена согласовать маршрут «Северного потока — 2» с Данией в октябре

DP.RU10:08
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