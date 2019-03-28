Экономика

Россия прояснила ситуацию со счетами россиян в ВеликобританииLenta.ru 11:20

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России подтвердили информацию о том, что Великобритания с 2019 года не будет автоматически обмениваться с Россией налоговой информацией. Эта информация позволяет отслеживать данные о россиянах, имеющих активы за рубежом.
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Российская газета15:37

Налоговая служба Британии продолжает обмениваться с РФ информацией по запросам

ТАСС13:34

Россия прояснила ситуацию со счетами россиян в Великобритании

Lenta.ru11:20

Великобритания отказалась от автообмена налоговой информацией с Россией

Коммерсантъ11:48

ФНС подтвердила отсутствие автообмена финансовой информацией с Британией

РБК08:57

Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения

RT на русском08:49

ФНС опровергла данные о прекращении обмена налоговой информацией с Великобританией

Rambler News Service08:19
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Футбол

Стала известна зарплата главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Стала известна зарплата нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США

Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло

«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено в 12:14
Политика

США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой

Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Хоккей

КХЛ разъяснила, почему судья не засчитал гол СКА в ворота ЦСКА

Незасчитанное взятие ворот на 34-й минуте стало одним из самых резонансных эпизодов первого матча финальной серии Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА.
Обновлено в 16:57
Происшествия

ФСБ поймала члена банды, причастной к терактам в метро Москвы

Обновлено в 09:12
Футбол

Евсеев рассказал, когда с ним впервые связались представители «Уфы»

Российский специалист Вадим Евсеев рассказал, как состоялся его переход из «СКА-Хабаровска» в «Уфу».
Обновлено в 16:40
Футбол

Андрей Федун: "Болейте не за Карреру – болейте за "Спартак"!"

Что окружало матч "Спартака" и "Зенита" – Одна из главных мишеней фанатов – Денис Глушаков.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Политика

Коломойский: провокацию в Керченском проливе создал Порошенко

По словам олигарха Игоря Коломойского, президент Украины Петр Порошенко сам создал провокационную ситуацию с военными кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Суд отправил Ишаева под домашний арест

Обновлено в 13:40
Музыка

Зампрокурора Петербурга снялся в клипе на песню на свои стихи

Обновлено в 10:24
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Политика

В Москве предложили дать право голоса жителям с временной регистрацией

Согласно предлагаемым поправкам, голосовать смогут те жители Москвы, кто получил временную регистрацию не ранее чем за три месяца до дня голосования.
Обновлено в 16:13
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:26
Технологии

«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати

В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Политика

МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле

Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Испытания беспилотника «Охотник» могут продлиться до трех лет

«Первые летные испытания состоятся в этом году, продлятся они от одного до трёх лет в зависимости от результатов», — сказал представитель ОПК.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Бывшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз

«Заключенная» из «Дома-2» Анастасия Дашко родила сына.
Обновлено в 13:57
Политика

Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань

Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Театры

Первый национальный театр получит сцену в Москве

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской

Обновлено в 14:00
Происшествия

В Италии столкнулись два пассажирских поезда: 50 пострадавших

Обновлено в 16:16
Здоровье

Младенец из Прикамья может спасти сотни детей от смертельной болезни

Обновлено в 08:16
Технологии

Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС

«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
Обновлено в 17:03
Культура

Путин посетил музей Айтматова в Бишкеке

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков посетили дом-музей советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.
Обновлено в 07:59
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Общество

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям

Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
Обновлено в 13:46
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