Энергетика
Россия проверит концепцию «нефтяной иглы»
Россия проверит концепцию «нефтяной иглы»Planet Today06:56
Ведь, по некоторым прогнозам, уже к 2020 году РФ потеряет свою позицию в списке нефтяных экспортеров. А обгонит их никто иной, как самый главный носитель демократии во всем мире – Соединенные Штаты. О подобных перспективах на нефтяном рынке рассказали сотрудники консалтинговой компании IHS Markit.
Planet Today06:56
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Энергетика
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
Обновлено в 04:36
Энергетика
Глава Роснедр рассказал о запасах нефти в РФ
РФ обеспечена чёрным золотом минимум на четверть века при текущих темпах разработки месторождений, заявил глава Роснедр Евгений Киселёв.
Обновлено в 06:43
Энергетика
Катар намерен инвестировать в энергопроекты США $20 млрд
Государственная нефтяная компания Катара Qatar Petroleum заявила о планах инвестировать в энергетические проекты Соединенных Штатов не менее $20 млрд, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра по делам энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби.
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика
В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти
В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа.
Обновлено в 01:41
Энергетика
Грузооборот группы НМТП за 10 месяцев снизился на 2,4%
Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь - октябрь 2018 года снизился на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 116 946 тыс. тонн.
Обновлено в 06:04
Энергетика
В Уфе продают самый дешёвый бензин в ПФО
Стоимость бензина АИ-95 составляет в столице Башкирии 43,63 рубля. Дешевле лишь в Казани (43,10 рубля) и Ульяновске (43,51 рубля).
Обновлено 15 декабря в 21:11
Энергетика
Третий груз СПГ из США получит Польша до конца 2018 года
Топливо на терминал в Свиноуйсьце доставит Centrica LNG Company Limited В 2018 году польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью спотовую поставку сжиженного природного газа.
Обновлено в 07:12
Энергетика
В Раде хотят снизить цены на газ
Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.
Обновлено в 07:10
Энергетика
В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля
С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика
Нефть пытается определиться с вектором движения
Котировки финишировали немногим выше уровня $60 и сегодня, 17 декабря, пытаются определиться с вектором дальнейшего движения, застыв в нерешительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Обновлено в 01:56
Энергетика
Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах
Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Энергетика
«ВЭБ-лизинг» взыскал 205 млн рублей за расторгнутый договор
Компании заключили договор лизинга в 2013 году. По нему компании были поставлены вагоны. "СпецНефтеТранс" досрочно расторгли договор.
Обновлено в 05:48
Энергетика
Поселок «Газпрома» в ЯНАО ликвидируют за 100 миллионов
Обновлено в 01:46
Энергетика
Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику
Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.
Обновлено в 03:34
Энергетика
В 2019 году тарифы на коммуналку в Ивановской области повысят два раза
Первое повышение ивановцам преподнесут прямо под новогодней елочкой: с 1 января придется платить больше за электроэнергию, отопление, газ, воду, вывоз мусора - то есть практически за все.
Обновлено в 06:10