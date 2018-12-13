Ведь, по некоторым прогнозам, уже к 2020 году РФ потеряет свою позицию в списке нефтяных экспортеров. А обгонит их никто иной, как самый главный носитель демократии во всем мире – Соединенные Штаты. О подобных перспективах на нефтяном рынке рассказали сотрудники консалтинговой компании IHS Markit.

Энергетика Энергетика Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Энергетика Энергетика Глава Роснедр рассказал о запасах нефти в РФ РФ обеспечена чёрным золотом минимум на четверть века при текущих темпах разработки месторождений, заявил глава Роснедр Евгений Киселёв.

Энергетика Энергетика Катар намерен инвестировать в энергопроекты США $20 млрд Государственная нефтяная компания Катара Qatar Petroleum заявила о планах инвестировать в энергетические проекты Соединенных Штатов не менее $20 млрд, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра по делам энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби.

Энергетика Энергетика В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа.

Энергетика Энергетика Грузооборот группы НМТП за 10 месяцев снизился на 2,4% Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь - октябрь 2018 года снизился на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 116 946 тыс. тонн.

Энергетика Энергетика В Уфе продают самый дешёвый бензин в ПФО Стоимость бензина АИ-95 составляет в столице Башкирии 43,63 рубля. Дешевле лишь в Казани (43,10 рубля) и Ульяновске (43,51 рубля).

Энергетика Энергетика Третий груз СПГ из США получит Польша до конца 2018 года Топливо на терминал в Свиноуйсьце доставит Centrica LNG Company Limited В 2018 году польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью спотовую поставку сжиженного природного газа.

Энергетика Энергетика В Раде хотят снизить цены на газ Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.

Энергетика Энергетика В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.

Энергетика Энергетика Нефть пытается определиться с вектором движения Котировки финишировали немногим выше уровня $60 и сегодня, 17 декабря, пытаются определиться с вектором дальнейшего движения, застыв в нерешительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Энергетика Энергетика Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.

Энергетика Энергетика «ВЭБ-лизинг» взыскал 205 млн рублей за расторгнутый договор Компании заключили договор лизинга в 2013 году. По нему компании были поставлены вагоны. "СпецНефтеТранс" досрочно расторгли договор.

Энергетика Энергетика Поселок «Газпрома» в ЯНАО ликвидируют за 100 миллионов

Энергетика Энергетика Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.