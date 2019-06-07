Футбол

Россия против недооценки и другие бои отбора Евро-2020Soccer.ru вчера в 05:30

Украина — Сербия
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
22′
Никола Миленкович
Виктор Цыганков
26′
Виктор Цыганков
28′
32′
Урош Спаич
Евгений Коноплянка
46′
53′
Александр Прийович
Александар Митрович
Роман Яремчук
59′
60′
Адем Ляйич
Любомир Фейса
Роман Яремчук
Артем Кравец
67′
Тарас Степаненко
Владимир Шепелев
72′
72′
Лука Йович
Дарко Лазович
Евгений Коноплянка
75′
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
76′
Украинцы же принимают дома Сербию – ключевая игра отбора, а затем второй львовский матч – против Люксембурга. Учитывая, как сложно было команде Шевченко в гостях против набирающего мощь футбольного "карлика" - будет весело.
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