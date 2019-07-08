Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.

МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВ

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