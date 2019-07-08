Политика
МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВТруд 05:37
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.
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Политика
Зеленский предложил Путину встретиться в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.
Обновлено в 05:44
Политика
Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина
Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей
Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Футбол
УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией
Депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 03:58
Кино
Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне
Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
На Урале установили личность третьего погибшего в ДТП с бензовозом
Сотрудники полиции установили личность третьего погибшего в ДТП с участием бензовоза в Свердловской области, им оказался житель Краснотурьинска, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Магнитогорском санатории умерла четырехлетняя девочка
Обновлено в 03:26
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом
Известная певица Мэрайя Кэри приняла участие в популярном спортивном челлендже с бутылкой, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:48
Авто
JAC объявила российские цены на новый пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Российский самолет экстренно развернули в Москву
Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Здоровье
В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить
"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10
Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
Обновлено в 01:53
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Кино
В сети появился трейлер фильма «Мулан»
В сети опубликовали первый трейлер фильма «Мулан».
Обновлено в 05:52
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию
Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже
Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Энергетика
Названы цены на бензин после налогового манёвра
Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46