ЧМ по хоккею

Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккеюRT на русском 11:25

Россия
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
51'
Марко Анттила
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Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Встреча на арене имени Ондрея Непелы завершилась со счётом 0:1. В первом периоде команды не сумели отличиться, несмотря на обилие голевых моментов.
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