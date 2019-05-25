Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккеюRT на русском 11:25

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Встреча на арене имени Ондрея Непелы завершилась со счётом 0:1. В первом периоде команды не сумели отличиться, несмотря на обилие голевых моментов.

Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

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