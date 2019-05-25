Сборная России по хоккею уступила в полуфинале ФинляндииСитиТрафик вчера в 11:32

В пятницу, 24 мая, сборная России по хоккею встречалась с командой Финляндии в матче 1/2 финала чемпионата мира, который проходил в Словакии. На пути к полуфиналу россияне шли без поражений на турнире, заняв первое место в группе B. В четвертьфинале сборная России победила США.

Сборная России по хоккею уступила в полуфинале Финляндии

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