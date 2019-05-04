Хоккей
Россия проиграла Финляндии в матче хоккейного ЕвротураКоммерсантъ 10:58
Швеция—
Финляндия
завтрав 08:00
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап
В первом матче чешского этапа Еротура Россия проиграла Швеции. В общем зачете Евротура сборные Финляндии и России делят первое место, у них по 19 очков. Следующий матч сборная России проведет против команды Чехии, финны встретятся со шведами.
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