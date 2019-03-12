Футбол
Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020Коммерсантъ 17:38
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
|14′
|16′
Денис Черышев
|19′
Александр Головин
|26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
|45′
|64′
Денис Черышев
Федор Чалов
|77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
|84′
Эден Азар
|88′
Дрис Мертенс
|90′
|90′
Александр Головин
|58%
|Владение мячом
|42%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
20
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
22
Шадли
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Набабкин
14
Джикия
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Ахметов
17
Головин
11
Миранчук
10
Чалов
9
Смолов
Россия
Расстановка 5‑4‑1
Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Игра проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. У хозяев поля голы забили Юри Тилеманс (на 14-й минуте) и Эден Азар (на 45-й с пенальти и 88-й минутах).
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Армия и оружие
Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мали
"Одобрить представленный Минобороны России, согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с малийской стороной проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мали о военном сотрудничестве", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке
На железнодорожном переезде в Липецке поезд столкнулся с грузовиком.
Обновлено в 16:46
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать всего 3 часа
Соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова заявила, что посадочный аппарат «Венеры-Д» проработает на поверхности Венеры всего 2-3 часа, после чего перестанет исправно функционировать.
Обновлено вчера в 11:21
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет в пятницу семь парных рейсов из Шереметьево
Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:45
Происшествия
СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова
В отношении первого замглавы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.
Обновлено в 07:03
Кино
Вышел новый трейлер третьей части «Джона Уика»
Триквел срежиссировал, за что ему, конечно, мерси, все тот же Чад Стахелски.
Обновлено в 14:28
Футбол
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест
Обновлено в 12:41
Футбол
Черчесов: не знаю, был пенальти или нет
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от национальной команды Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы оценил действия отдельных футболистов.
Обновлено в 18:24
Общество
Техника — умная. А мы?
Приобретение нового гаджета — всегда немного лотерея: бывает, что даже самая дорогая техника в процессе пользования ведет себя непредсказуемо.
Обновлено в 17:32
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Политика
ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака
Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Здоровье
Для спасения Максима Зайцева не хватает 955 400 руб
Обновлено в 18:24
Происшествия
Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину
Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес
Лечащий врач Юлии Началовой оказался наркологом
Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
Обновлено в 18:12
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено в 11:29
Здоровье
Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна
Обновлено в 07:08
Политика
S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман
В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Наука
Ученые выяснили, какой бог нужен обществу для развития
Оказалось, нравоучительные боги появлялись в обществах с примерной численностью в 1 миллион человек.
Обновлено в 14:36
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Политика
Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:25
Интернет
В Android обнаружили опасную уязвимость
Специалисты в области информационной безопасности обнаружили критическую уязвимость в версии операционной системы Google Android, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским приложениям пользователя, об этом сообщили в компании Positive Technologies.
Обновлено в 08:20