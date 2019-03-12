Футбол

Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020Коммерсантъ 17:38

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Игра проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. У хозяев поля голы забили Юри Тилеманс (на 14-й минуте) и Эден Азар (на 45-й с пенальти и 88-й минутах).
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