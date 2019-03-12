Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020Коммерсантъ 17:38

Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Игра проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. У хозяев поля голы забили Юри Тилеманс (на 14-й минуте) и Эден Азар (на 45-й с пенальти и 88-й минутах).

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