Финансы
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг СШАREGNUM 17:33
Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года. В марте объём россйиских вложений в американские гособлигации сократился на $791 млн по сравнению с предыдущим месяцем.
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Россия в апреле текущего года снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.РИА Новости16:57
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Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Политика
Трамп пообещал выслать миллионы мигрантов на следующей неделе
На следующей неделе США начнут массовую депортацию нелегальных мигрантов, заявил во вторник, 18 июня, в Twitter американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 22:21
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Политика
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено в 21:48
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Футбол
Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»
Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».
Обновлено в 22:12
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено в 22:08
Общество
Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены
Московский областной суд признал законным решение о передаче бывшей жене директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина двух третей их совместного имущества.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
США пошлют тысячу военных на Ближний Восток
Обновлено в 21:55
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море
Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.
Обновлено в 11:00
Футбол
Легенда аргентинского футбола раскритиковал Ди Марию
Легенда аргентинского футбола Леопольдо Луке раскритиковал футболиста сборной страны Анхеля Ди Марию, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:30
Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения
Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Общество
Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США
Обновлено в 20:51
Политика
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбас являются частью Украины.
Обновлено в 22:14
Футбол
Неймар уже договаривается с «Барселоной» о возвращении
Возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону» идет полным ходом, утверждает Globo Esporte.
Обновлено в 19:24
Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 11:22
Авто
Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8
Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Погоня за трехколесным Мерседесом в центре Петербурга попала на видео
Видеоролик с кадрами погони за трехколесным Мерседесом по Адмиралтейскому району Петербурга опубликован на Youtube-канале «Дорожный Инспектор».
Обновлено в 18:57
Космос
Названы места, где можно увидеть полное солнечное затмение
Полное солнечное затмение, которое произойдет 2 июля, можно будет наблюдать в южной части Тихого океана, Чили и Аргентине.
Обновлено в 03:42
Политика
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что готовит законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.
Обновлено в 20:37
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника
В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».
Обновлено в 13:26
Наука
Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество
Обновлено в 12:17
Общество
В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года
Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Обновлено в 22:08
Происшествия
Число пострадавших в результате стрельбы на параде «Торонто» выросло
Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали двое, однако телеканал CBC обновил данные.
Обновлено в 21:55
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Здоровье
Случай заболевания опасной инфекционной болезнью выявлен в Кузбассе
Случай заболевания опасной инфекционной болезнью выявлен в Кузбассе.
Обновлено в 19:21
Экономика
Назван главный способ сокращения курения
Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.
Обновлено в 21:28