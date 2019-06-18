Финансы
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг СШАREGNUM 17:33
Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года. В марте объём россйиских вложений в американские гособлигации сократился на $791 млн по сравнению с предыдущим месяцем.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Вашингтон
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Авто
Аэропорт в Болонье получил новый Lamborghini Huracan «Follow Me»
Аэропорт Гульельмо в Болонье, Италия получил новый Lamborghini Huracan «Follow Me».
Обновлено в 14:07
Общество
Элтон Джон встретится с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон вручит певцу Элтону Джону орден Почетного легиона. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Футбол
СМИ: Лунин будет вторым вратарем «Реала»
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в следующем сезоне займет пост второго вратаря "Реала".
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Происшествия
На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
В китайской провинции Цзилинь на границе с КНДР зафиксированы подземные толчки магнитудой 1,3. Их причиной мог послужить взрыв, сообщает The Japan Times со ссылкой на сейсмологов Китая.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Бывший муж Ольги Бузовой полетел за ней в Италию
Певица дала концерт в Турции, а затем улетела в Италию на свадьбу друзей. Улетела Ольга Бузова из Италии за день до приезда бывшего мужа.
Обновлено в 18:34
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено в 11:25
Гаджеты
Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов
Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено в 16:46
Наука
Определены нейроны, которые включают мышиную «песню любви»
Обновлено в 02:57
Культура
В Пушкинском музее покажут работы Моне и Пикассо из коллекции Щукина
В Белом зале, где в 1948 году делили коллекцию между двумя музеями - Пушкинским и Эрмитажем- огромное полотно Матисса.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Общество
Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Девы будут источать энергию
Окружающие люди уважают вас и ценят. ТЕЛЕЦ Тельцов ждут глобальные перемены в личной жизни.
Обновлено вчера в 10:08
Авто
Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США
Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Футбол
«ПСЖ» лидирует в борьбе за Погба
Как утверждает The Independent, парижский клуб на данный момент является лидером в борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед", на которого также претендуют "Реал" и "Ювентус".
Обновлено в 19:05
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Финансы
Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда
«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
Обновлено в 12:07
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
В США впервые в истории фекальная трансплантация закончилась смертью пациента.
Обновлено вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Раскол в отношениях был спровоцирован тем, что Светлана якобы без согласия Ксении опубликовала ее фото на обложке глянцевого издания «HELLO!», главным редактором которого она является, где светская львица была запечатлена со своим новым кавалером, Константином Богомоловым, с которым у нее сейчас развивается бурный роман, ставший даже причиной развала ее собственного брака с Максимом Виторганом.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести
Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.
Обновлено в 18:39
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21