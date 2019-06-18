Финансы

Россия продолжает сокращать вложения в госдолг СШАREGNUM 17:33

Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года. В марте объём россйиских вложений в американские гособлигации сократился на $791 млн по сравнению с предыдущим месяцем.
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с чего всё началось

Россия снизила вложения в гособлигации США на 1,6 миллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Россия в апреле текущего года снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
РИА Новости16:57

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Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.ру18:45

Минфин США: Россия снизила вложения в гособлигации США на $1,6 млрд - до $13,7 млрд

ПРАЙМ16:55

РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов

Аргументы и Факты17:33

Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США

REGNUM17:33

Россия сократила инвестиции в госдолг США

Газета.Ru17:08

Россия в апреле сократила вложения в американские госбумаги почти на $1,58 млрд

ТАСС17:07

Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума c мая 2007 года

РБК18:26
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Шоу-бизнес

Анна Грачевская снялась обнаженной

Обновлено в 17:00
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено в 19:45
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова

Обновлено в 13:38
Политика

Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Политика

Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю

Президент России Владимир Путин подписал изменения в законах о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.
Обновлено в 19:01
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложено на год

Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:12
Гаджеты

Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов

Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено в 16:46
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Общество

Власти решили изменить механизмы переселения из аварийного жилья

Минстрой готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
Обновлено в 17:17
Наука

Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

Обновлено в 07:40
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Политика

ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину

Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

По оценке господина Ливинского, в 2019 году объем перекрестного субсидирования в тарифах на передачу электрической энергии увеличился на 10%, до 195,9 млрд руб. Он объясняет этот рост переходом крупных потребителей из "котловой" схемы ценообразования на прямые договоры с магистральными сетями (в тарифах которых отсутствует перекрестное субсидирование).
Обновлено вчера в 18:31
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Политика

Зеленский считает необходимым расширить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Общество

Предупреждающий знак с изображением ежа появится на британских дорогах

Новый предупреждающий знак с изображением ежа появится в ближайшее время на британских автодорогах.
Обновлено в 18:40
Общество

Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США

Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Политика

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Авто

Renault представил электрокар Renault Zoe нового поколения

В прошлом году в Европе было продано почти 38 000 таких автомобилей, что слегка не дотягивает до показателей другого электрокара — Nissan Leaf.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Десять человек пострадали от турбулентности при перелете в Швейцарию

Обновлено в 17:59
Армия и оружие

США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток

Обновлено в 18:51
Происшествия

Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД

Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
Обновлено в 17:20
Здоровье

Шашлык – король пикника

В нашей культуре, где традиционно готовят женщины, шашлык это шанс предоставить мужчине бразды правления – по кавказскому обычаю.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Обновлено в 13:42
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Общество

Генпрокуратура Египта выдала разрешение на погребение Мухаммеда Мурси

Генеральная прокуратура Египта выдала в понедельник вечером разрешение на погребение бывшего президента страны Мухаммеда Мурси, скоропостижно скончавшегося в Каире во время заседания суда на ним.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
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