Финансы
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг СШАREGNUM 17:33
Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года. В марте объём россйиских вложений в американские гособлигации сократился на $791 млн по сравнению с предыдущим месяцем.
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Россия в апреле текущего года снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.РИА Новости16:57
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Обновлено в 17:00
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
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Обновлено в 13:31
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Врачи НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено в 13:38
Политика
Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией
Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Политика
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Президент России Владимир Путин подписал изменения в законах о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.
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Авто
Введение новых правил автотюнинга отложено на год
Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Гаджеты
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Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено в 16:46
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Общество
Власти решили изменить механизмы переселения из аварийного жилья
Минстрой готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
Обновлено в 17:17
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
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Обновлено в 07:35
Политика
ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину
Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
По оценке господина Ливинского, в 2019 году объем перекрестного субсидирования в тарифах на передачу электрической энергии увеличился на 10%, до 195,9 млрд руб. Он объясняет этот рост переходом крупных потребителей из "котловой" схемы ценообразования на прямые договоры с магистральными сетями (в тарифах которых отсутствует перекрестное субсидирование).
Обновлено вчера в 18:31
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Политика
Зеленский считает необходимым расширить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Общество
Предупреждающий знак с изображением ежа появится на британских дорогах
Новый предупреждающий знак с изображением ежа появится в ближайшее время на британских автодорогах.
Обновлено в 18:40
Общество
Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США
Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Политика
Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы
Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Авто
Renault представил электрокар Renault Zoe нового поколения
В прошлом году в Европе было продано почти 38 000 таких автомобилей, что слегка не дотягивает до показателей другого электрокара — Nissan Leaf.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД
Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
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Здоровье
Шашлык – король пикника
В нашей культуре, где традиционно готовят женщины, шашлык это шанс предоставить мужчине бразды правления – по кавказскому обычаю.
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Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Обновлено в 13:42
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Общество
Генпрокуратура Египта выдала разрешение на погребение Мухаммеда Мурси
Генеральная прокуратура Египта выдала в понедельник вечером разрешение на погребение бывшего президента страны Мухаммеда Мурси, скоропостижно скончавшегося в Каире во время заседания суда на ним.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36