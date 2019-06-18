Россия продолжает сокращать вложения в госдолг СШАREGNUM 17:33

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Россия в апреле текущего года снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

с чего всё началось

Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года. В марте объём россйиских вложений в американские гособлигации сократился на $791 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

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